自助餐夾3菜1碗飯花86元！內行抖出「計價真相」：被坑了
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友指出，自己在學校的自助餐夾了3樣菜，加上一碗飯，沒想到卻要價86元，讓她震驚「這樣是正常價格？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 17:47:25｜2021-05-08 17:47:43
原PO於《Dcard》上以「學餐這樣正常嗎？」為題發文，表示自己到學校自助餐用餐，當天就夾了兩隻柳葉魚、雞腿、青菜，再加點一碗飯，但價格卻讓她震驚直喊「總共86元，是用秤重的，所以這樣是正常價格？」原PO也解釋，一隻柳葉魚的價格是7元，「我也沒有拿兩個餐盤，因為傻眼時有當下做確認，唯一的遺憾是，沒有去問怎麼算到86的」。
貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「這不是開玩笑吧...，我大學學餐86塊東西都比這些多了」、「這樣應該只有30吧！原po肯定是盤子」、「感覺稍貴，40~50元就差不多了」、「不如買便當～豐富多了！」、「傻眼，一點都不正常欸」、「86都可以買一個雞腿便當了」、「笑死，你不講這是學餐，我還以為是監獄」。
此外，也有人猜測高價原因，直言「他是不是連餐盤價錢也算進去？被坑了」、「用秤重...是光那個鐵盤就$50了嗎」、「我們學校也是秤重，有時候他們會忘記扣重，因為內用外帶同個秤，人多一忙可能會忘記，要自己看清楚」、「他連盤子也算進去了吧」；還有家中經營自助餐店的網友分享「家裡賣自助餐，飯10、棒棒腿5、魚15、菜10，大概40左右」。（編輯：陳雅雲）