外商工作月領56K 她問：該離開舒適圈嗎？網揪亮點苦勸
一般民眾出社會工作前，除了希望擁有一份好薪水和優渥的福利，也會想要找到與自己能力相符、具有挑戰性的工作。該如何拿捏平衡，確實是需要再三考慮。就有位女網友透露，自己目前在外商公司上班，月領56K且與同事相處融洽，主管也對她很好。但感覺工作缺乏難度，詢問大家「會想離開舒適圈嗎？」不過網友卻揪出亮點，一面倒苦勸。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 18:24:34
有位女網友在Dcard發文，透露目前在外商公司上班，「月薪56K左右，主管對我很好，同事相處也很融洽」。原PO進一步指出，唯一缺點是有時需要加班，但有給加班費。不過工作對她來說沒什麼難度，「有時候會覺得蠻無聊的」，最後不禁詢問大家「會想離開舒適圈嗎？會想換工作嗎？」
問題一出引發熱議，不過有網友發現一個關鍵，那就是「有加班費」，勸原PO再想想，「先找到比這更好的工作再考慮走，外面多的是加班加到死，還沒加班費的」。另外許多網友也紛紛勸留，「如果是我會繼續做耶...薪資算很不錯」、「我如果是妳，完全不會想離開舒適圈，每天累得要死要活也就快50K」、「人生不是只有工作，沒有壓力跟親朋好友多規劃出去玩，難道不好嗎」、「要離職的話請通知我，我去應徵」。
但也有網友認為，「56K又不是很多，不爽就不要做阿」、「人在安逸的時候就會想東想西」。而很多人好奇原PO的職務為何，原PO也在留言處透露是藥業的行政，需要因應不同的情況去想一些solution，「不過整體來說，還是一個困難度不高又安穩的行政職」。（編輯：倪浩軒）