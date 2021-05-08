買高鐵票驚見五折！女急問「都啥時出現」 乘客揭3時段
近年來台灣大眾運輸工具發展日益完善，乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中就包含了火車、高鐵、客運等方式，而高鐵也因快速的特點，成為不少人移動、返鄉的首選之一。不過，就有一名女網友先前查詢高鐵各班次資訊，就意外發現中午有時段祭出「學生5折」的優惠，這就讓她好奇「五折票到底都什麼時候出現？」對此，就有乘客不藏私曝光3大時段。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 20:39:46
原PO於《Dcard》上貼出一張高鐵乘車資訊的照片，從畫面中可發現10日中午12點36分從台中開往板橋的列車，祭出「學生5折」的優惠。對此，原PO就好奇發問「五折票到底都什麼時候出現？為什麼5/10中午會有五折票啊好好奇？」
問題一曝光後，就有網友針對10日中午時段出現五折票的情況進行解答，「5/7跟5/10都有大學生母親節孝親列車優惠喔」、「就是母親節活動沒錯～我昨天就買到5折的票，真的超便宜！」、「好像只有母親節有活動，不然一般好像都是在超冷門的時段才有5折」、「母親節特別活動」。
據了解，自5月7日至5月10日，高鐵規劃為期4天的母親節疏運，期間加開45班次列車（南下27班、北上18班），總計4天提供658班次的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂；同時為鼓勵大學生返鄉與家人團聚慶祝母親節，5月7日和5月10日，除原適用「大學生優惠」之車次外，更加碼12班次「大學生5折孝親優惠列車」，提供負笈在外的學子們，更多返鄉選擇。
不過，針對高鐵的5折時段，也引來許多網友熱議，「我已經好久沒看到五折的了」、「我看到的常常都是末班的兩車」、「之前開學的時候也有買到五折票，還是早上10:00多的好時間，超開心」；其中就有乘客透露3時段最常看見5折票、「通常5折只會有3個時間：正中午票賣不完、透早、深夜時段，其他通常都是75折比較多」。（編輯：陳雅雲）