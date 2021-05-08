最愛的外國泡麵是誰？老饕私心指「1款」：吃了秒上癮

▲飢腸轆轆的時刻，來一碗香噴噴的泡麵，那真的是非常銷魂。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲一名網友曝光最愛的外國泡麵，隨後亦好奇詢問「不知道大家有沒有那個私心很愛的泡麵？」而引來許多老饕討論。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-08 22:18:20

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友曝光最愛的外國泡麵，表示「每隔一段時間就會去定期補貨！」最後也好奇詢問「不知道大家有沒有那個私心很愛的泡麵？」而引來許多老饕討論。

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原PO於PTT上發文，表示自己私心最愛的泡麵之一就是「營多麵」，因而好奇詢問「不知道有沒有人跟我一樣，每隔一段時間就會去定期補貨，除了好吃之外，料理方式又超級多變」。他亦分享自身吃法，「有時間會再加顆蛋或青菜，因為這樣就很方便，誰吃泡麵還要加一堆難處理的食材，泡麵就是要就要快、簡單弄好啊」。

他緊接著解釋，之所以會知道營多麵，是因曾看過網紅因家中印傭狂推這款泡麵，當時網紅一吃完立馬上癮，「想說有沒有那麼誇張，就想說去買來試試，結果從那之後我也變成它的忠實粉絲了，而且那時候看影片才知道，營多麵出了很多種口味，聽說在印尼還有特定城市的特定風味，可惜台灣買不到不然也想吃看看」。最後，原PO坦言台灣泡麵雖也十分喜愛，「但我目前的最愛外國泡麵應該非營多麵莫屬～不知道大家有沒有那個私心很愛的泡麵？」

▲原PO私心最愛「營多麵」。（圖／翻攝PTT）
▲原PO私心最愛「營多麵」。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，也引來許多網友附和，直言「營多麵真的好吃，很愛它的麵體口感很讚」、「營多原味的真的不錯，但不能泡太久會軟爛」、「心目中最好吃泡麵無誤」、「真的便宜好吃」、「除了調味包很麻煩以外，其他都很棒」、「我也喜歡蒜香味，加蛋跟肉輕鬆解決一餐」。

不過除了該款泡麵，網路上也有不少人大推日本品牌「日清」、韓國品牌「辛拉麵」、泰國品牌「Mama泡麵」、香港品牌「出前一丁」等等，只能說大家口味都不太一樣，每個商品背後都各有支持者喜愛。（編輯：陳雅雲）

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