點餐遇孕婦為亡夫留位！網「比對線索」搜出身份 眾噴淚
從事餐飲業的人，每天總是會遇到不同的人，可能是名人也可能遇到令人暖心的客人等等。近日，就有網友分享自己在餐廳打工時，遇到一位懷孕的準媽媽，特意留了一個空位要給自己過世的先生，其真摯的情感，讓服務員相當感動，而有網友看完敘述後，也馬上認出這就是日前殉職飛官羅尚樺的妻子，貼文感動不少網友。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 11:56:07｜2021-05-09 11:58:06
原PO在「Dcard」貼文指出「今天在餐廳打工遇到一桌客人，是一家人來用餐一共六位，但有一個位置空著，我問了旁邊那位懷孕客人，未到的貴賓有需要先點餐嗎？他們說沒關係，後來又向他們確認是不是小孩，結果那位孕婦表示『不是小朋友，那是走了的先生』」。
「全程點餐時，我都可以感受到那位媽媽對生活依然保持熱情，舉手投足間都帶來正向力量，其他貴賓也都很有禮貌，沒有因為我問錯問題而導致不愉快，他們還在他的位置放了一隻泰迪熊，仔細看，熊熊穿了海巡署安檢的衣服，準備好餐具，以及他們自備的杯子，孕婦還點了一杯啤酒給先生喝，看到這幕，我點餐點到泛淚，發自內心的感受她的美麗與勇氣！相信他會帶著即將到來的小孩和全家人幸福過下去，這大概是我見過最美的愛情」。
貼文一出，立刻有網友認出該孕婦身份，即是「先前殉職飛官羅尚樺的妻子」，網友透過比對，包含泰迪熊的模樣，以及出門都會自備專用的杯子種種線索，認為服務員碰到的就是羅妻，其專用杯子是兩人交往第一年時，羅尚樺親手做的禮物，上面印著狗狗腳印、飛機和兩人的名字。
網友看完後紛紛回應「我真的看到哭死！」、「我真的哭出來，好感人啊天吶」、「太好哭了這篇文」、「想對羅媽媽說！加油，你的正能量能感動所有人」、「很高興她能正能量的生活，羅飛官一定也很開心的！加油」、「這篇文真的藏洋蔥...哭到不行」。（編輯：張嘉哲）