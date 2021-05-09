大學法律系放榜！新生見神人「6頂大暴風全上」愣：扯爆
每年到了這個時候，就是高三學生等候大學錄取通知的時候，不少人都會端看結果之後再決定自己是否要考指考，近日，就有網友分享自己的大學面試結果出爐，錄取「法律系」，結果透過交叉查榜之後，卻發現一名學生填了六個頂大法律系的志願全上，令他驚呼不已，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 12:20:13｜2021-05-09 12:20:20
原PO在「Dcard」貼文指出「小弟最近大學面試結果出來了，錄取法律系，查榜時無意間發現正取一的同學，一共填了六個志願，其中還包括三個台大，幾乎都是正取一，真的超級強的」。
「只見貼出的照片中，該名學生填的志願包含台大法律學系法學組、台大法律學系司法組、台大法律學系財法組、成功大學法律學系、政大法律學系、國立臺北大學財法組，其最後的結果都是正取」令人非常欽佩。
貼文一出，一群新生紛紛回應「傻眼，這個成績跟備審、面試到底有多強」、「讓全頂大法律教授都認可的學生.....好想知道是誰」、「太扯，台大三個全上，成大政大都上了，好強」、「之前暑假有跟她去到同一個營隊，說話真的很強」、「這我同學，她是真的牛」、「乾什麼鬼...六個正取一難到不可思議吧」、「扯爆了，到底怎麼面試的」、「後面都正取一也太誇張」、「真的是被全台灣法律教授都認可的人欸」。（編輯：張嘉哲）