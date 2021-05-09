月收8萬怎樣過生活？過來人揭「實質感受」：先克制物慾
面對萬物齊漲的現在，多數上班族最在乎的就是每個月領到的薪水數字。就有女網友好奇，月收入8萬元能過著怎麼樣的生活，隨後也釣出不少高薪人士吐露「殘酷現況」，並感慨「其實也沒多好過」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 13:08:57
原PO在論壇PTT上發問，「認真工作了好幾年，好不容易月薪從一開始的22k升到了現在的40k，終於可以不用三餐吃便利商店的麵包茶葉蛋，可換租環境好一點的套房了，我的長期目標是月薪能到8萬元，不知道有沒有前輩能分享8萬元的生活狀況，究竟是甚麼感覺？」
貼文一出就有不少過來人感慨回文，「小弟過來人，先認真說，克制物慾比較重要，如果腦袋裡一直想著年薪百萬我要怎樣，年薪兩百萬我要怎樣怎樣，年薪多少我要怎樣怎樣，再多錢都不夠花的」、「我今年剛超過八萬一點，大概就是吃飯不用擔心價格這樣，你說真的要買什麼奢侈品還是洗洗睡，更不用說什麼車 房子啥的」、「 領人薪水的，還是很難跨過好野人的門檻」、「面對房價還是很窮」。
不過也有部分人分享正面觀點，「單身的話可以過很爽，沒小孩沒房貸2萬還有六萬可以花」、「沒亂花，自己一個人很夠用」、「如果慾望無窮，再高的薪水都不夠用」。（編輯：潘毅）