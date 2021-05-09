第二波水逆來了！「5星座」人財兩失狂噴錢　化解法曝光

人家常說每逢「水逆之時」，許多人的運勢都會相當不好，而今年的第二波水逆將於5月29日開始到6月下旬結束，知名塔羅牌小孟老師就在臉書點名「五個星座」，表示這段期間會遭遇到許多「不順利」，各方面都會受到極大的挑戰，並提供其化解方法，快來看看自己是否上榜。





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▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）

× ▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）

水星逆行進入雙子座的本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。





建議：穿綠色衣服放5帝錢在包包。





二、金牛座





水星逆行進入金牛座的財帛宮位，顯示與他人溝通不良，而有口角產生；不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。





建議：放艾草或者紅包袋在身上。





三、水瓶座





水星逆行進入水瓶座的戀愛宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻或交往中的情人會吵架，像是因心情不好而遷怒對方；看不慣另一伴的生活習慣而起爭執；購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。





建議：床邊放三顆小石頭能化解水逆。





四、處女座





水星逆行進入處女座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。





建議：找張白紙畫把劍能破除小人扭轉運勢。





五、巨蟹座





水星逆行進入巨蟹座的精神宮位，顯示若你想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。對此，小孟老師建議若想投資可等水逆結束再投資。





建議：可多吃根菁類食物能化解危機。（編輯：張嘉哲）





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