診所太夯不想排隊？病患「出招」自動掛號　眾驚：太聰明

▲一名自稱是醫師的男網友發文，表示自己其實是想當老師，卻因為父母的期望而讀醫學，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享自己去皮膚科看醫生時，看到都沒人排隊，仔細一看地板卻發現真相。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 13:52:03｜2021-05-09 13:52:10

生活中我們身體出狀況都要看病，但時常會聽到有人問「看什麼有沒有推薦的醫生？」，因特定診所醫術高強，透過民眾口耳相傳，形成所謂「名醫」的現象，不少人看病都一定要讓名醫看。近日，就有網友分享自己在某間診所看到民眾排隊盛況，但排隊的不是，而是「健保卡」，引發熱議。

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原PO在「路上觀察學院」貼文指出「在金門某處的皮膚科診所，自助掛號的部分」只見貼出的照片中，該診所門口有一大堆健保卡，而且排列非常整齊，最後面那張擔心健保卡飛掉，還用石頭壓在上頭，如此奇景，引發不少討論。

▲原來排隊的人潮都已經先壓好身分證，讓不少網友嘖嘖稱奇。（圖/路上觀察學院）
▲原來排隊的人潮都已經先壓好身分證，讓不少網友嘖嘖稱奇。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「＝＝....太扯」、「現在排隊越來越會耍小聰明」、「如果醫生認可，大家也認同，那真的太聰明」、「難道這就是傳說中的『卡』位」、「已經問過金門朋友，認證」、「這是專屬於台灣人民可愛自律又有點好笑的特殊景觀」、「太屌了，重點是每個人都這樣做欸」、「蠻多診所都有卡排隊的畫面，我遇過病人自己畫格子的，笑死」。

不過，也有網友表示「敢不敢把它弄亂！」、「大風吹....吹有健保卡的人XD」、「這個要是弄亂，那個人會不會被圍剿XD」、「這高雄也有啦，名醫都這樣」、「名診所要排隊真的哭哭，很常見」、「桃園某小兒科也是這樣排＝＝」、「台中皮膚科路過....真的都這樣排」。（編輯：張嘉哲）

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