發薪日出車禍！女慘被「扣留薪水」　主管冷回鬼扯理由

▲男網友發文抱怨，表示女友嫌南部薪水少，北上找工作，豈料竟偷偷到八大行業，竟還「1句」嗆爆他，讓他非常後悔。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有女網友在發薪日上班前，意外在公司路口遭遇車禍意外被送醫，主管當時也有到場處理，沒想到後續被主管以「超鬼扯」的理由，扣留她的薪資，完整過程也掀起眾怒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 15:56:25｜2021-05-09 16:00:47

對於受薪階層的普通人而言，最開心的莫過於每個月的發薪日，不過就有女網友在發薪日上班前，意外在公司路口遭遇車禍意外被送醫，主管當時也有到場處理，沒想到後續卻以「超鬼扯」的理由，扣留她的薪資，完整過程也掀起眾怒。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，「上個月發薪日當天，我因為車禍所以請假，當時我在公司附近被左轉的阿桑高速擊落，主管還有下樓看並幫忙叫救護車」。

原PO繼續說，「當天我也沒有收到薪資，公司是採用固定薪轉，原本以為是大家都沒收到薪資，結果一問之下只有我沒有收到薪資，主管給我的回覆是『因為我發薪日當天未到職』，請問這是什麼理由？」

▲原PO薪資被主管以各種理由拖延，過了9天都沒拿到薪水。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO薪資被公司主管以各種理由拖延，過了9天都沒拿到薪水。（圖／翻攝《Dcard》）
她也無奈表示，「主管也有看到我被擊落的現場，還說他不知道我是不是假裝車禍，要請假並核准之後才能申請薪轉，這週正常上班後要寫請假單時被百般刁難，一下子負責的主管在忙，找不到人拿請假單，請假單一張還要收10元，一下子說我的醫師證明上的印章不夠清楚，拖拖拖今天已經週四，我的薪資已經被拖欠9天不含六日，嗆勞基法覺得很尷尬，拿不到薪水又很無奈」。

不少網友看完後也紛紛大罵，「如果說是要去公司的路上車禍  應該能申請職災，他們要你補請假，有鬼吧」、「直接投訴了阿，客氣什麼？這種公司還能待嗎」、「上下班途中車禍受傷可以申請工傷」、「不用嗆勞基法，直接默默準備好所有證據檢舉就對了，主管私訊你也不用跟他廢話」、「鬼島奇葩企業又一間」。（編輯：潘毅）

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