台大男創業！找工讀生嘆「最低時薪太高」　秒遭全場砲轟

▲工讀生L目前在館長公司跟劇組學拍片、剪輯，目前半工半讀薪水5.8萬元。（示意圖／翻攝PEXLES）
▲有位台大畢業的男網友出來創業，卻在目睹工讀生的工作狀況後，忍不住感慨「最低時薪太高」。（示意圖／翻攝PEXLES）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 15:57:09｜2021-05-09 16:01:24

台灣基本時薪在經過多次調整後，於今年開始為160元。不少小企業、工作室也會選擇聘請時數彈性的工讀生幫忙。不過就有位台大畢業的男網友出來創業，卻在目睹工讀生的工作狀況後，忍不住痛批「最低時薪太高」。沒想到論點一出卻立刻遭到眾多網友砲轟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《Dcard》上發文抱怨，「最低工資是不是太高了？我去年8月辭職當自由業者，接案幫別人寫程式，今年1月成立了一間公司，也請了兩個大學工讀生幫忙寫程式」。

▲台灣基本時薪在今年上漲到160元。（圖／NOWnews製表）
▲台灣基本時薪在今年上漲到160元。（圖／NOWnews製表）
沒想到後續這兩位工讀生，不少簡單的程式工作都需要原PO親自教導，時間一過就是2個月，都還沒有實戰能力，也讓他不禁無奈「我們偉大的政府好棒棒，這種猴子一個小時還得給160元，我都沒跟他們收教寫程式的學費，到現在我都是貼錢請他們來工作的，兩位到現在產值為0，真的很棒」。

▲原PO請到兩個沒有實際產值的工讀生，忍不住大罵基本薪資太高。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO請到兩個沒有實際產值的工讀生，忍不住大罵基本薪資太高。（圖／翻攝《Dcard》）
不過貼文一出，卻反倒遭到眾多網友砲轟，「真的會寫程式的也不只時薪160吧，所以你請猴子還蠻理所當然的啊」、「自己面錯人怪基本薪資，酷」、「自己付不出工程師的薪水，只能找到猴子啊」、「請不起工程師預算只能找大學生就算了，自己面試的時候連簡單的篩選員工都不會還敢怪別人啊？猴子請到猴子剛好而已」、「所以你原本的期待是花160請到會寫程式的人？笑死」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
14.44%85.56%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀