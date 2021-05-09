台大男創業！找工讀生嘆「最低時薪太高」 秒遭全場砲轟
台灣基本時薪在經過多次調整後，於今年開始為160元。不少小企業、工作室也會選擇聘請時數彈性的工讀生幫忙。不過就有位台大畢業的男網友出來創業，卻在目睹工讀生的工作狀況後，忍不住痛批「最低時薪太高」。沒想到論點一出卻立刻遭到眾多網友砲轟。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 15:57:09｜2021-05-09 16:01:24
原PO在臉書《Dcard》上發文抱怨，「最低工資是不是太高了？我去年8月辭職當自由業者，接案幫別人寫程式，今年1月成立了一間公司，也請了兩個大學工讀生幫忙寫程式」。
沒想到後續這兩位工讀生，不少簡單的程式工作都需要原PO親自教導，時間一過就是2個月，都還沒有實戰能力，也讓他不禁無奈「我們偉大的政府好棒棒，這種猴子一個小時還得給160元，我都沒跟他們收教寫程式的學費，到現在我都是貼錢請他們來工作的，兩位到現在產值為0，真的很棒」。
不過貼文一出，卻反倒遭到眾多網友砲轟，「真的會寫程式的也不只時薪160吧，所以你請猴子還蠻理所當然的啊」、「自己面錯人怪基本薪資，酷」、「自己付不出工程師的薪水，只能找到猴子啊」、「請不起工程師預算只能找大學生就算了，自己面試的時候連簡單的篩選員工都不會還敢怪別人啊？猴子請到猴子剛好而已」、「所以你原本的期待是花160請到會寫程式的人？笑死」。（編輯：潘毅）