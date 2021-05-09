日本駕訓班竟有吃到飽！「1名物」讓她跪了：這該出現嗎
不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導。近日，就有網友分享，她在日本上駕訓班時，突然聞到一股美食香氣，沒想到駕訓班竟開放學生「吃到飽」，甚至還有著名的宇都宮煎餃，讓她相當驚訝，貼文一出，也讓網友們超羨慕。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 16:36:15
原PO在《Dcard》表示，自己目前在日本上駕訓班課程，結果在上課時，旁邊竟飄來煎餃香，她走近一看才發現，桌上有「味噌鯖魚、炸物、宇都宮名物現煎煎餃、醬汁雞肉塊、炒豬肉、鹽烤魚塊、小蛋糕、沙拉」，沒想到是各種美食的吃到飽，讓她不禁直呼「這是駕訓班該出現的畫面嗎？我第一次的煎餃吃到飽就獻給駕訓班了」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這和印象中的駕訓班落差好大」、「這也太另人羨慕了吧」、「為什麼駕訓班有吃到飽？而且煎餃看起來也太好吃了吧」、「日本駕訓班的食堂真的讚」、「我待的台灣駕訓班就只有投幣販賣機…」、「這駕訓班是合宿的吧，應該不便宜」、「你是去駕校這種嗎？我聽朋友說都要去深山」。
事實上，日本的駕訓班有提供「合宿免許」的方案，意思就是駕照訓練營，一般普通小型車駕照的訓練營約為2週，費用大約是20萬日幣（約新台幣50954元），比日本一般的駕訓班還便宜，雖然大部分的訓練營都位在偏僻的海邊或深山，但食衣住行通通都由學校包辦，而其中最常見的餐點就是「宇都宮餃子」。（編輯：許智超）