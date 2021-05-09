公車司機「姓名超長14字」！本尊現身曝含意　千人長知識

公車、客運
▲有網友拍到一張公車在車尾掛的司機名牌，但上頭的姓名卻長達14字，隨後司機本人也跳出來拆解含意，而讓上千人直喊「長知識了」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 17:59:00

一般民眾的姓名大多約為2-4字，然而近日就有網友拍到一張公車在車尾掛的司機名牌，上頭的姓名竟長達14字，隨即在網路上掀起一陣討論。但讓人震驚的是，事後這名司機本人跳出來拆解自身姓名由來，讓不少人直喊「長知識了！」

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原PO於臉書社團《路上觀察學院》上PO出一張照片，從畫面中可看見，公司車尾的司機名牌上頭寫著「駕駛員：朗論馬哩吉以斯馬哈善以斯立段」，該名司機的姓名竟長達14字，這也讓原PO見狀搞笑表示「等紅燈時，會讓後面的車很忙」。

▲原PO發現該名司機的名字長達14字。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
▲原PO發現該名司機的名字長達14字。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
照片一出後，至今已有超過4千多人朝聖按讚，不少人也紛紛震驚留言，「最少被客訴的司機」、「過號時，護理師辛苦了！」、「別人的名字都好帥」、「好長的姓名……」、「這個考試很不吃香欸，寫完名字別人都寫到第2題了」。

但該篇貼文曝光後，竟釣出司機本尊出面回應，其在留言區解釋姓名由來，表示自己是原住民，父親是布農族，母親則是魯凱族，隨後他也拆解命名規則，直言「朗論（布農）馬哩吉（魯凱）以斯馬哈善（父親姓氏）以斯立段（祖先姓氏），以上」，不少人一看都紛紛大讚「長知識了謝謝」、「勇敢用自己真正的名字，給讚」、「學習到了，感謝」、「好棒！多學到了一點謝謝」。

而原PO事後也更新內文，補充說明「一般來說，不可以直呼一個布農族人的全名，彼此間只會以個人名或小名互稱，直呼全名被視為一種禁忌或不禮貌的行為。布農族的家族與氏族名，標記了每個人的血統從何而來。」（編輯：陳雅雲）

▲原PO貼文補充布農族命名規則。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
▲原PO貼文補充布農族命名規則。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
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