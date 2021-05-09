保險員突問妻身分證字號！尪背出「全場沉默」 原因糗大
民眾若想購買保險，都必須先提供及填寫個人基本資料，包括要保人與被保險人的姓名、身分證字號、戶籍地址、職業等等。不過，就有一名人夫指出，某天保險員到家中幫忙辦理保險，便向他問起老婆的身分證號碼，當下他也自信地完整背出，沒想到卻換來妻小一臉沉默盯著他看。真相曝光後，就引來上千網友笑翻留言「你完蛋了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 18:55:10
原PO於臉書社團《匿名公社》上發文，表示前幾天保險員到家中來辦理保險，當時就詢問原PO老婆的身分證號碼，他也信誓旦旦地背出來，但身旁的老婆和女兒卻一臉沉默，納悶提問「那是誰的身份證號？」
面對老婆和女兒的質疑，他也一臉茫然沒察覺到問題，甚至反問「妳們幹嘛這樣看我？」直到保險員再次唸出原PO剛剛所背的身分證字號，他才驚覺出大事了，立馬改口說出正確的號碼，「最後我說了那是23年前兵變前女友的，我鼠（死）定了，記憶力太好也是缺點」。
貼文一曝光，就引來超過2千名網友按讚，許多人也笑翻留言，「老婆已經把你的保費調到最高了」、「今天第一天認識你，也代表是最後一次了，保重！！」、「為什麼會記身份證字號啦？！ 」、「你還活著嗎？幫你QQ默哀一分鐘」、「受益人是老婆嗎？？？」、「....23年，肯定是真愛」、「我超沒良心的狂笑，你保重」。（編輯：陳雅雲）