爽抽麥當勞報報「隱藏神券」超驚喜！用戶揭真相：好想要
麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，除了能當作定時鬧鐘外，每日還能在設定時間上得到一張優惠券，因而吸引許多民眾下載。不過，就有一名女網友指出，使用麥當勞報報時，卻意外得到一張隱藏優惠券，讓她驚訝詢問「你們也有拿到過嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 23:00:30
原PO於《Dcard》上發文，表示「我第一次在麥當勞報報裡面看到這個欸！」緊接她就貼出照片，只見畫面中為Mini Oreo（迷你奧利奧巧克力夾心餅乾）香草口味的獨享券，上頭更寫著「療癒價只要$75」，這就讓原PO驚喜直喊「你們也有拿到過嗎？」
貼文一曝光，就引來不少網友羨慕留言，「好想抽到」、「為什麼我沒有」、「有人知道這個大概多大包嗎！好想嗑」、「好想看實品⋯」、「為什麼你會有」、「我沒有」、「啊為什麼我的就是空白」。不過，就有行家解釋這是「獨享券」，直言「我也有，印象中這個是隨機發送的」。根據麥當勞報報APP上說明，每張獨享券為隨機派送，含一組QR Code、條碼和優惠序號，僅限使用一次。
此外，還有員工跳出來喊話「希望不會有客人跟我們點餐然後點這個」；事實上，根據該優惠券下方第一條說明，就有詳細指出「收到本券的麥當勞報報APP用戶，可至全聯福利中心實體門市使用」，並非是在麥當勞各分店使用。（編輯：陳雅雲）