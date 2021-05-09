「父母不工作」影響小孩價值觀？眾神回1句：不會有問題

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不過，他的兩位哥哥卻認為「身教重於言教」，小孩子的學習是從模仿開始，如果孩子一出生就看到爸媽不工作還不缺錢用，這樣對小孩的教育不太好，尤其他本身是經歷過很辛苦的過程才達到財富自由，但孩子沒有，應該要讓他們知道「一分耕耘，一分收穫」。
這讓原PO相當困擾，因為自己時也很辛苦，一天工作加學習約15小時，才能提早達到「財富自由」，要他再繼續拼會有點懶惰，但哥哥們生了5個小孩，講的話也有道理，所以忍不住想問「如果孩子成長的過程中，看到父母都不用工作，是否會影響價值觀？」
許多網友看完都紛紛回答，只要給予正確的觀念，孩子富養也不會有問題的，「只要讓小孩有正常的價值觀就好」、「我覺得給予正確的觀念就行了，重點不是給予多少錢，而是教育」、「教養是一回事，我覺得教育孩子，不代表你要改變你自己的生活」、「你沒有出門工作未必就是沒有在賺錢養家，你自己是專業投資人這也是一種工作」、「教育只要正確，孩子富養也不會有問題的」。
另外，還是有人認為，「哥哥們說得很有道理，一定要讓孩子知道賺錢不容易，不然長歪是很有可能的」、「其實你哥說的是真的，真的要讓小孩知道一分耕耘一分收穫」、「我覺得會欸，小孩會不想努力，也沒有榜樣可以學習」。（編輯：許智超）