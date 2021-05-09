「父母不工作」影響小孩價值觀？眾神回1句：不會有問題

▲有網友好奇，如果孩子在成長過程中，看到父母都不用工作，是否會影響價值觀？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇，如果孩子在成長過程中，看到父母都不用工作，是否會影響價值觀？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 23:38:47

父母的價值觀對孩子的養成起到了至關重要的作用，近日，就有位網友表示，自己年輕的時候很努力工作，因此他和老婆都不需要工作，老婆也已經懷孕7個月，但這讓他忍不住想問「如果孩子成長的過程中，看到父母都不用工作，是否會影響價值觀？」貼文曝光後，也引起熱議。

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原PO在《Dcard》指出，他今年已經39歲了，自從2015年開始就沒在上班，專心當包租公跟全職投資人，以前的生活都是在水肺潛水、出國旅遊，還閒到考過日文N1與多益金證。去年因為學習自由潛水，認識了同樣熱愛戶外活動與旅遊的老婆，目前也懷孕7個月，而老婆也覺得「這樣的生活很好，夫妻都不工作，可以陪著孩子成長」。

不過，他的兩位哥哥卻認為「身教重於言教」，小孩子的學習是從模仿開始，如果孩子一出生就看到爸媽不工作還不缺錢用，這樣對小孩的教育不太好，尤其他本身是經歷過很辛苦的過程才達到財富自由，但孩子沒有，應該要讓他們知道「一分耕耘，一分收穫」。

▲許多網友認為，只要有教孩子正確觀念，就算富養也不會有問題的。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲許多網友認為，只要有教孩子正確觀念，就算富養也不會有問題的。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
這讓原PO相當困擾，因為自己時也很辛苦，一天工作加學習約15小時，才能提早達到「財富自由」，要他再繼續拼會有點懶惰，但哥哥們生了5個小孩，講的話也有道理，所以忍不住想問「如果孩子成長的過程中，看到父母都不用工作，是否會影響價值觀？」

許多網友看完都紛紛回答，只要給予正確的觀念，孩子富養也不會有問題的，「只要讓小孩有正常的價值觀就好」、「我覺得給予正確的觀念就行了，重點不是給予多少錢，而是教育」、「教養是一回事，我覺得教育孩子，不代表你要改變你自己的生活」、「你沒有出門工作未必就是沒有在賺錢養家，你自己是專業投資人這也是一種工作」、「教育只要正確，孩子富養也不會有問題的」。

另外，還是有人認為，「哥哥們說得很有道理，一定要讓孩子知道賺錢不容易，不然長歪是很有可能的」、「其實你哥說的是真的，真的要讓小孩知道一分耕耘一分收穫」、「我覺得會欸，小孩會不想努力，也沒有榜樣可以學習」。（編輯：許智超）

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