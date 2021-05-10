他爽點鹹酥雞！結帳一算「整包400」愣原地 內行揭原因
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，近日一名屏科大的男網友在《Dcard》貼文提到，他到學校附近商圈買了一包鹹酥雞，豈料結帳一算，金額竟高達400元，畫面曝光掀起全場熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 08:26:43｜2021-05-10 08:26:47
原PO好奇詢問「有沒有人吃遍學校附近的鹹酥雞？」心想學校周邊的鹹酥雞攤應該相對便宜，不過某日他到屏東縣內埔，經過一家鹹酥雞攤，心血來潮點了一些炸物結帳，驚呼「結果這樣快400塊，我是不是被當盤子了？」
照片中可見，原PO點的一包鹹酥雞，裡面除了雞肉之外，還有馬鈴薯薯條、甜不辣、小黃瓜等物，畫面令人看得垂涎三尺。
貼文一出，隨即引發網友議論紛紛「是給你10包竹籤是不是？怎麼會這麼貴」、「原PO買太貴了吧！炸茄子好吃」、「我都去買有標價的，150左右就讓我吃到飽」、「最高紀錄買到95，就已經吃到懷疑人生了，但沒辦法，餓的時候永遠都高估了自己，為了不浪費食物，吃了4、5小時」。
不過，也有內行網友推測「我覺得最主要還是看買了什麼，我記得魷魚就挺貴的，家人喜歡吃，聽他們討論過，但我不愛」。（編輯：賴詠璿）