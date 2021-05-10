為何一大片「紅色回波」靠近台灣卻沒下雨？背後原因曝光

昨（9）日晚間8、9時，從雷達回波圖上可以看到一大片回波靠近台灣上空，讓不少人以為終於要下雨了，但結果反而沒什麼降雨。對此，《天氣風險 WeatherRisk》就解釋了原因，並提醒民眾「雖然未來一周都是又熱又晴朗的天氣，但也到了會被雷雨偷襲的季節」。





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《天氣風險 WeatherRisk》在臉書粉專發文，並貼出9日晚間9時的雷達回波圖，表示「海峽上紅紅的雷達回波一大片，看起來有點嚇人，要被雷雨突襲了嗎？ 身為專業的氣象人員，我們會交叉比對其它的資訊」。





▲《天氣風險 WeatherRisk》在臉書粉專發文，並貼出9日晚間9時的雷達回波圖。（圖／翻攝自《天氣風險 WeatherRisk》臉書粉專）

《天氣風險 WeatherRisk》也解釋，這是今天傍晚在福建沿海發展的對流，移到台灣海峽後就開始減弱，因為對流不再發展，雷達回波看到的「雨滴」實際上都在蒸發中，很難下到地面上。最後《天氣風險 WeatherRisk》提醒，雖然未來一周都是「又熱又晴朗」的天氣，「但也到了會被雷雨偷襲的季節」，民眾需多加注意。



