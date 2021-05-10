孩子被罰抄課文！家長求情「遭老師洗臉」　完整對話曝光

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沒想到老師看完家長的訊息後，態度相當強硬的回應「我都是這樣規定的，小學時不給壓力，國中怎麼辦？當天沒交就加倍，遲到、沒帶美勞用品，或考試考得太差，就是要罰抄課文，反正我不體罰，你怎麼去網路爬文，都奈我無何？教師法並無規定，不能將抄課文當作懲罰，若是學童不交，就要持續加倍，星期一我就要看到補交的部分，你們這樣的家長我每年見多了，順便一提，多少案例，最後都不了了之」。
獲得這樣的回應也讓該家長相當無奈「現在國小老師，都是這樣處罰學生的？真的治不了這種類型的老師嗎？」
完整對話也傳遍各大網路社團，不少家長與老師也紛紛回應，「我自己也是國小老師，這個老師有這種想法我實在感到不可思議， 首先他的處罰跟學生犯的錯沒什麼關聯性，屬無效處罰，浪費時間」、「這位老師涉世未深，沒見過壞人」、「做錯事又不是做壞事，孩子開心成長最重要，期待孩子不犯錯，毫無期待可能性，這種無止盡罰抄寫行為，造成孩子莫大心理壓力，跟體罰有何差別」、「誤人子弟自以爲是的人」、「他見多了這種家長，我還第一次見到這種自以為是的老師」、「身為補習班老師，我真的超討厭叫孩子罰寫因為老師看的眼睛痛！罰寫根本是互相傷害的行為」。
不過也有人替該老師說話，「好險現在還有這樣老師，很多都當俗辣看到家長稍微兇一點就退縮了」、「這老師太用心了，罰學生抄寫，他還要花心思看，根本是連老師自己也懲罰了」、「可能遇過太多恐龍家長，才會如此態度強硬吧」。（編輯：潘毅）