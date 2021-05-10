洗碗精清鏡片「1步驟」被罵翻！行家揭正解：乾淨又療癒

隨著3C科技產品的進步與發達，人手一機早已經見怪不怪，許多人整天盯著眼前的電腦螢幕，回家後視線又黏著手上的平板、電腦，導致產生近視必須配戴眼鏡，但一副眼鏡的價格從低於一千元到破萬元都有，該如何清潔保養也成為現代人的一項煩惱。日前就有網友提到自己清洗眼鏡的方式，沒想到卻意外掀起眾人討論，更釣出內行教學正確方式。

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這名網友在PTT的WomenTalk版上提到自己每次清洗眼鏡都會使用洗碗精，不過卻經常碰到「眼鏡戴上去後，眼睛都會受鏡片上殘留的洗碗精的刺激而紅腫」的狀況，因此她也苦惱地向眾人提問清洗眼鏡的方式，「直接沖水然後用衛生紙擦拭，這樣會不會刮傷鏡片？」。

▲不少人在清潔擦拭鏡片用了錯誤的方式，反而刮傷鏡面。（圖／翻攝PhotoAC）

文章一出便吸引不少鄉民討論，其中就有許多內行網友認為原PO這種狀是因為利用洗碗精清潔前並沒有稀釋，「調好稀釋洗碗精，好洗好沖掉」、「鏡片一定會有刮傷，鏡片是消耗品。先用水沖掉粉塵，再用洗碗精洗，讓鏡片自然撥水垂落後，衛生紙放上去吸」、「洗碗精要稀釋，你應該是太濃了」、「我都用一罐水+洗碗精的稀釋液，直接用洗碗精會沖不乾淨」。

此外，也有不少配戴眼鏡的網友也提到，自己怕麻煩懶得清洗會在家直接買台簡單的眼鏡清洗機，「超音波眼鏡清洗機，一滴洗碗精、注水、眼鏡布擦拭，乾淨又療癒」、「買一台洗眼鏡機器就好了，幾百元搞定」、「超音波不錯喔」，或是在洗完後的擦拭階段直接放在空氣清淨機上，「洗碗精，甩水，放空氣清淨機上吹乾，非常乾淨透亮又不留棉絮跟擦拭痕跡」。（編輯：楊智傑）