憑直覺選一張牌！測出「入夏後運勢」　1者好時機將出現

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A、火焰惡魔
對選擇這張塔羅牌的人來說，入夏之後以及接下來的這幾個月，是個審慎思考並期待新機會出現的時刻。一個重大的決定，例如出國、就學、購屋或是商業上合作的問題，困擾你有一陣子了，在入夏後似乎將面臨做決定和判斷的時刻，可是心中對於新的改變與局勢似乎仍在適應中，因為你對新的改變是既期待又怕受傷害。而熱戀中的人面對情人，你連續擊出三顆壞球，如果你還持續犯錯，這場感情關係恐怕就要畫上休止符。面對這樣的局面，你表現出苦苦哀求對方原諒，可能是你之前所犯下的錯誤太嚴重了，對方似乎不打算原諒你。
B、流浪者與狗
對選擇這張塔羅牌的人來說，入夏之後以及接下來的這幾個月，是表現實力與企圖心的時刻，經過上半年的努力，你所等待的好時機終於出現了，因此你可以搭配天時、地利、人和的條件，大膽的展露你的才華。在今年夏天你的旅遊運也是非常明顯的。而單身的人有機會在情人面前表現出你帥氣，自信的一面，熱戀中的則要防範情敵出現，別被破壞了甜蜜的感情。
C、黑白騎兵
對選擇這張塔羅牌的人來說，入夏之後以及接下來的這幾個月，是個評估與修正自己的想法與決策的時刻。經過上半年的努力，你發現收穫卻不如預期，可能是因為你過度的樂觀導致了不良的後果，還好現在還來得及修正下半年努力的方向。多聽聽朋友、同事給你的建議，別再一意孤行。在戀愛中的你，感情雙方似乎因為觀念、想法的不同而導致爭吵或是冷戰。單相思的人，在這夏天仍然不適合告白。
D、沉思女皇
對選擇這張塔羅牌的人來說，入夏之後以及接下來的這幾個月，很適合為自己過往的表現評個分數，可喜的是，努力堅持的人正努力朝著自己所設定的目標持續前進。趁著夏天陽光多多，到郊外走走，接近大自然，放鬆一下疲憊的身心，因為你必須堅持到勝利的時刻，你所期待的夢想會順利實現的。而面對感情你終於學會了分享與付出，這是一個沉浸在熱戀與穩定關係的時刻，請珍惜並維持你所擁有的愛。（編輯：賴詠璿）
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