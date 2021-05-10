不想爬樓梯！外送員怨「奧客都住4樓以上」 客人全搖頭
外送平台近年崛起，民眾不用自己出門，就會有外送員將餐點送抵家門前，不過也因為這樣，消費糾費也越來越常見。有位外送員就抱怨「奧客都住在舊公寓4樓以上」，內容曝光卻讓不少客人紛紛搖頭回應。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 12:45:27
一位外送員在日前發文，「麻煩住舊公寓四樓五樓六樓這些人！要叫外送請自己下來拿！憑什麼這些人跟住電梯的客人，買餐點是一樣的價格？奧客幾乎都出現住在四樓五樓六樓的！態度最差也是住這三樓層的，到底在跩什麼」。
貼文遭到網友截圖轉發至《爆怨2公社》，讓不少使用外送服務的網友紛紛火大回應，「之前孕期時有陣子就住公寓五樓，請熊貓幫忙送上樓他說他腳受傷沒辦法上樓，下樓後從『外觀』看是看不出來哪裡受傷，就當他內傷吧！然後還態度很差一直碎念」、「身為顧客平常一定會下樓取餐，但看到這種文章我一定會讓他送上樓，順便檢舉一下」、「給小費不是義務吧！我們的錢也是辛苦賺來的！餐點本來就已經比較貴，也有付外送費了，小費是看個人吧」、「外送員平常一直哀號單變少、每趟錢變少，不都是這種老鼠屎造成的嗎？」、「一行一行都辛苦；既然選擇這行就別怨」。
不過也有人替外送員說話，「這些態度有問題的老鼠屎是少數吧，至少我用到目前沒遇過」、「本來就該去一樓取餐了吧，我覺得啦 大家互相」、「我不是外送員，但我贊成公寓大樓只送到門口1樓」。（編輯：潘毅）