女見「水費帳單金額」愣了：我一人住！內行狂喊檢查1處
水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水、省電的好習慣。不過，近日一名女網友在臉書表示，自己一個人住，收到這期家中水費帳單卻直逼千元，擔心是被偷用水或是漏水，嚇得求助廣大網友。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 13:19:58
原PO在臉書社團《爆怨2公社》提到，自己是一個人住，但收到這期的水費通知單，發現費用竟高達983元，驚呼「這水費會不會太誇張？是不是有人偷用？流水？」雖然已經請房東派人來檢查，還是感到有些擔心。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我一家四口水費也是600～800之間」、「我家4個人也這個金額」、「不是抄錯就是有漏水」、「先關掉家中所有用水，再檢查水錶，如果指針一直在轉動，就是有地方漏水」、「可能有地方在漏水，找水電檢查一下吧」。
對此，也有許多內行網友提醒檢查1處，「找不到哪裡漏水就在馬桶的水箱倒點醬油，看有沒有醬油色的水流出來」、「先檢查馬桶吧，我這社區有住戶馬桶漏水，完全不知道，結果2個月5300多」、「漏水了，馬桶水箱掀開看看，裡面的橡膠是不是破了」、「先檢查馬桶有沒有漏水」、「我家上次也飆到1千多，我也是先把水閥關掉，然後水錶還會動，就是家中漏水，後來把龍頭及進水的地方檢查，發現馬桶止水閥那邊漏水」。（編輯：賴詠璿）