5、6月「3生肖」當心破財！這1位易犯小人　小心遺失錢財

雖說每個人都會希望自己能夠有好財運，但人生不如意十之八九，偶爾還是會有運氣不好的時候。塔羅牌艾菲爾老師就揭開5、6月容易破財的生肖男女。有上榜的人一定要特別小心注意，以免荷包失守。記得提醒上榜的親友、閨蜜，無論是大錢、小錢，只要是花錢，都要先想清楚再下手。





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▲塔羅牌艾菲爾老師揭開5、6月容易破財的3生肖男女。有上榜的人一定要特別小心注意，以免荷包失守，這1位還要特別防小人。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師揭開5、6月容易破財的3生肖男女。有上榜的人一定要特別小心注意，以免荷包失守，這1位還要特別防小人。（示意圖／取自 pixabay ）

陽曆五、六月，一定要特別注意被別人借錢。最近不知為何，總有人想跟你借錢，至親友人也就罷了，就連平常不怎麼連絡的朋友、同事都對你的錢包打主意，讓你想拒絕，但又不知該如何開口。通常借出去的錢，就像肉包子打狗，有去無回，不只損失了錢財，讓你原本緊縮的荷包又更扁了，也失去了一個朋友。





生肖豬





陽曆五、六月，你的收入看漲，你覺得可以好好的犒賞自己一下，但也因此讓你花起錢來沒有節制。與親友出門也會大方的付費買單，逛街時看到喜歡的商品也不會考慮太多就購買，雖然大筆花錢很痛快，不過也要注意你的底線，不然月底會很容易有薪水不夠支付開銷的情況出現，最後只能天天吃泡麵度日。





生肖羊





陽曆五、六月，是你財運黯淡不明的時候。可能會容易犯小人或是遭人偷竊，莫名其妙的就損失了財富。另一方面你開始有點懶懶的感覺，腦袋也有些迷糊健忘，出門在外要小心遺失錢包、手機，或是付費後忘了收回信用卡。你應該花更多的精力去留意這些生活瑣事，不要因為自己一時粗心，導致信用卡被盜刷的危機。





而塔羅牌艾菲爾老師除了提醒「3生肖」當心破財，也分享了2021年的開運方式，提供給民眾參考。





2021正財位：正西方





在財位擺放常綠植物，以葉大或葉厚的綠植物為宜，像是發財樹，也可以放置發財水或是招財的擺設，像是貔貅、金蟾、紫水晶洞等。另外也可以把沙發放在財位，這樣一家人坐在沙發上聊天，常常可沾染財氣，或把飯桌放在財位上，象徵一年衣食無憂。





2021武曲位：中宮方





今年六白武曲星飛臨中宮方位，此方位也代表偏財位。代表的是技術性、勞動性或經常要出外走動的工作，所以這個方位是文職以外的工作者欲催旺事業運使用，可用藍色、黑色水晶，或貔貅、金蟾助運。（編輯：郭佩蓉）





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