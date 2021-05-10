外送員撐不住了！嘆送餐上樓「每月少賺2萬」 客尷尬爆
外送平台近年來興起，主打民眾只要用APP點餐，美味餐點就會送上府，不過，近日不少外送員卻開始抗拒「送餐上樓」這件事，更有外送員撐不住跳出道出心聲，表示「如果每一單都送上樓，一個月會少賺最多2萬塊」，引爆網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 13:52:49｜2021-05-10 13:52:58
一名網友在「爆怨2公社」貼文指出「因為腳傷所以點了外送，請外送員幫忙送上樓，結果外送員卻傳了這段話」只見貼出的對話中，該名外送員吐露真心話表示「尊敬的客人你好，當你下訂單的同時，我們到店家需要時間，而到店家取餐也需要時間，甚至遇到惡劣店家，我們等餐時間都是半小時以上，然後再到客人這也需要時間，順利的話一張單可以20分鐘內送達，壞的話都是半小時以上。」
「所以非常希望住在大樓的客人可以用信用卡訂餐，這樣我們可以第一時間把餐點放在管理員那裡，省掉我們上下樓的寶貴時間，尤其是舊公寓大樓住戶，更是希望能追蹤我們位置，提早下樓等候取餐，我們全職一天跑10~14小時，每個月光是遇到要我們送上樓的客人，損失的薪水約6千到2萬」。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「＝＝不就是懶才會點外送，都付外送費了，講什麼鬼話啊」、「我有付外送費欸...就是因為懶才點啊，幹嘛還要走下樓啊」、「傻眼，意思是我們害了你們外送員少賺兩萬喔」、「為甚麼可以把應盡的職責講得好像是客人找麻煩，自己不覺得尷尬嗎」、「懶人經濟是啥不懂？那你就別當外送員」、「有時間在那邊傳一堆字，爬五樓時間都到了＝＝」。（編輯：張嘉哲）