麥當勞小編累了？臉書「整篇全亂碼」　用意曝光全場笑翻

知名連鎖速食店「麥當勞」今（10）日推出新品項「辣燻雞肉長堡」，同時在臉書上公布優惠活動，不過仔細一看卻發現臉書貼文內容全都是亂碼，就連留言也讓網友看得滿頭霧水，除了圖片是煙燻雞肉長堡外，完全不曉得藏了什麼玄機。文章曝光後掀起不少網友留言笑稱「麥當勞也當機」、「小編累壞了嗎」，更有不少藍勾勾名人前來「神翻譯」解讀，留言處蓋起高樓更讓網友全笑翻。

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今早一名網友在PTT貼出麥當勞在臉書發文的截圖發問「麥當勞怎麼了？」，只見在臉書的官方粉絲專頁上除了圖片內容是期間限定新品項外，貼文內容卻是整篇全亂碼，更詭異的是就連下方麥當勞小編的留言補充，除了數字和英文正常顯示外，其餘內容也全是一片不知所云的亂碼，這就意外勾起許多網友的好奇心，原PO更納悶表示「是故意還是電腦壞了啊？」。

麥當勞這篇神秘亂碼文也意外讓許多擁有「藍勾勾」標誌的網紅、名人們紛紛湧入翻譯，行政院長蘇貞昌就留言「是的，麥當勞說的沒有錯。『出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！』」，另外也有網友笑翻表示「道理我都懂，所以這些字要怎麼念？」、「好吃到語無倫次嗎」、「小編累壞了嗎」。

▲不少藍勾勾粉絲團、網紅也湧入留言神翻譯。（圖／翻攝自臉書）

事實上，只要使用

線上文字亂碼還原工具

，就能像吃了翻譯蒟蒻分析出麥當勞的貼文內容，原來這篇「亂碼文」是告訴網友只要分享貼文留言，就能抽到辣燻鷄肉長堡的兌換券；而對於粉專宣傳出現亂碼文，台灣麥當勞也回應是希望透過趣味互動，引發消費者的好奇心與興趣。（編輯：楊智傑）