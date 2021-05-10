買麥香魚回家一開愣住！女喊「以前沒看過」 店員揭真相
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往消費。近日就有一名網友分享自己去買麥香魚堡時，打開卻發現「意外驚喜」，讓她不禁笑了出來，貼文一出，也釣出員工解釋原因。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 14:41:58｜2021-05-10 14:42:05
網友在「Dcard」貼文指出「聽說有麥香魚有愛心，但我都沒有遇到，那有沒有人吃過灑滿芝麻的魚兒？當時打開，我想說怎麼怪怪的，但就是找不到哪裡怪」只見貼出的照片，看似是正常的漢堡沒錯，但麥當勞麥香魚堡特別之處在於，使用的是表面光滑的圓弧麵包，而不是這種撒有芝麻的一般漢堡麵包。
貼文一出，網友紛紛回應「這什麼妖魔鬼怪啦！麥香魚就是要光滑啊啊啊啊啊」、「會不會店員放錯啦哈哈」、「哈哈太鬧了吧，大家吃麥香魚不就是要看那個光滑麵包」；而也有店員出面揭開真相表示「這是因為漢堡麵包（沒芝麻）沒有的時候，就會替換成有芝麻的麵包（滿意麵包）哦！」、「麥香魚的麵包用完就會使用一般漢堡的唷！有疑問都可以詢問店員，店員會問可接受再結帳」。
事實上，麥香魚的漢堡一直以來都是麥當勞的特有產品，因為其外面的漢堡麵包是用蒸的，表面較光滑，為了防止撞壞，因此麥香魚漢堡都是使用紙盒裝，而其他漢堡則是常見的外皮，上頭有撒芝麻這種麵包，都是用紙裝。（編輯：張嘉哲）