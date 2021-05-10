解鎖他人iPhone不用密碼？萬人瘋傳教學片　3C達人揭疑點

蘋果手機iPhone每年都會推出新一代款式，其中解鎖功能更從指紋、臉部進化到現在就連配戴口罩都能解鎖iPhone，讓不少用戶方便使用同時也相當信賴。不過日前在短影音平台TikTok上卻瘋傳一部「解鎖他人iPhone」的教學影片，只要簡單幾個步驟就能將一台上鎖的iPhone進行解鎖，影片曝光後獲得廣大討論，有網友實測後留言自己解鎖成功了，但也有行家懷疑影片遭剪接，瘋傳的方法根本是錯的。

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國外一名網紅JS3日前公布了一部名為「

如何解鎖其他人的iPhone

」的教學影片，影片至今超過3200萬點閱觀看，影片中他先是下滑螢幕開啟手機的「控制中心」，接著關閉Wifi、藍芽和行動數據並打開飛航模式，接著點開計算機並將手機轉為「橫向」進入工程計算機模式，並依序點下「小數點」、「In」，螢幕顯示錯誤（Error）後再按下「Rad」，就能上滑手機螢幕成功解鎖他人的手機了。

影片曝光後掀起眾人熱議，不少網友擔心這款解鎖教學落入有心人手中可能導致資安外洩等問題，其中就有網友在TikTok上留言驚呼「真的成功了」、「太詭異了吧，譖怎麼能夠解鎖」、「這下老公和男友的秘密都不保了」，但也有網友仍持質疑態度，「剪接過的吧」、「我試過了，沒有成功啊」、「感覺事有蹊蹺」。

▲現今有不少人都是使用iPhone，就能國中、國小的學生也都人手一支。（示意圖／取自unsplash）

事實上，根據《NOWnews今日新聞》實測發現，螢幕上鎖的狀態下光是開啟控制中心和計算機轉橫向的步驟就會卡關，無法進入到依序點選的環節。此外，《CTWANT》也報導指出3C達人「電腦王阿達」表示，過去有部分版本的iOS存有這個漏洞，但bug已經被修復，不排除影片在操作過程偵測到臉部而已經解鎖，或透過從中剪輯最後影響影片結果的可能。（編輯：楊智傑）