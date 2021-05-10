國小弟幫擺攤！2客硬殺價遭拒嗆聲 爸見兒「反應」不捨
每一株新鮮蔬果，都是農民辛苦的結晶。就有一位農夫爸爸種植秋葵，就讀國小的兒子有空也會幫忙擺攤販售。不過卻在近期遇到2組奧客硬要殺價，小弟弟拒絕卻遭到嗆聲，後續反應更讓眾多網友不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 16:37:03
原PO在臉書《爆怨2公社》發文提到，「我兒子在做生意時遇到，奧客我們見過不少，但像這二組還真是第一次遇到。第一組大嬸到攤位前先是詢問秋葵一盒怎麼賣，兒子回答一盒100元、兩盒180元，沒想到大嬸嫌貴，硬拗兩盒賣她150元就好，被拒絕嗆我兒子『那麼不會做生意，人家買兩盒你就要賣啊！今天如果你媽媽來就會賣我了』，最後只買一盒就走了」。
原PO繼續分享案例，「第二組客人則是一團年輕人，一位年輕女子搖下車窗問兒子秋葵價格，兒子同樣回答一盒100元、兩盒180元，女子開口要買3盒並拿出500元，隨後兒子找錢230元（多盒優惠算90元，總計270元），結果女子堅持要被找250元，後來發現殺不了價，只留下一句「那我不買了」，隨即開車離去。遭遇這次的強迫殺價，也讓年紀還小的兒子不禁疑惑「是不是我算錯了，所以她們才不買？」。
完整遭遇也掀起眾多網友無奈回應「是這個社會貪小便宜的人太多，不是他算錯」、「以前我幫我媽賣東西也是，很多人就是想說小孩比較好騙」、「孩子不是你算錯！是那些阿桑算數不好」、「到底為啥要騙那幾十塊...窮到這程度啊」。（編輯：潘毅）