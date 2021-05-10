國小弟幫擺攤！2客硬殺價遭拒嗆聲　爸見兒「反應」不捨

▲人妻在菜市場遇熱情菜販送蔥，旁邊大媽卻出口開搶，（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有一位農夫爸爸種植秋葵，就讀國小的兒子有空也會幫忙擺攤販售。不過卻在近期遇到2組奧客硬要殺價，小弟弟拒絕卻遭到嗆聲，後續反應更讓眾多網友不捨。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 16:37:03

每一株新鮮蔬果，都是農民辛苦的結晶。就有一位農夫爸爸種植秋葵，就讀國小的兒子有空也會幫忙擺攤販售。不過卻在近期遇到2組奧客硬要殺價，小弟弟拒絕卻遭到嗆聲，後續反應更讓眾多網友不捨。

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原PO在臉書《爆怨2公社》發文提到，「我兒子在做生意時遇到，奧客我們見過不少，但像這二組還真是第一次遇到。第一組大嬸到攤位前先是詢問秋葵一盒怎麼賣，兒子回答一盒100元、兩盒180元，沒想到大嬸嫌貴，硬拗兩盒賣她150元就好，被拒絕嗆我兒子『那麼不會做生意，人家買兩盒你就要賣啊！今天如果你媽媽來就會賣我了』，最後只買一盒就走了」。

▲爸爸分享兒子幫忙擺攤時的經歷。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲爸爸分享兒子幫忙擺攤時的經歷。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
原PO繼續分享案例，「第二組客人則是一團年輕人，一位年輕女子搖下車窗問兒子秋葵價格，兒子同樣回答一盒100元、兩盒180元，女子開口要買3盒並拿出500元，隨後兒子找錢230元（多盒優惠算90元，總計270元），結果女子堅持要被找250元，後來發現殺不了價，只留下一句「那我不買了」，隨即開車離去。遭遇這次的強迫殺價，也讓年紀還小的兒子不禁疑惑「是不是我算錯了，所以她們才不買？」。

▲「秋葵」富含營養，且具有獨特的香氣，不過它的口感帶有黏滑汁液，並非人人都能接受。（示意圖／翻攝自
▲「秋葵」富含營養，且具有獨特的香氣，不過它的口感帶有黏滑汁液，並非人人都能接受。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
完整遭遇也掀起眾多網友無奈回應「是這個社會貪小便宜的人太多，不是他算錯」、「以前我幫我媽賣東西也是，很多人就是想說小孩比較好騙」、「孩子不是你算錯！是那些阿桑算數不好」、「到底為啥要騙那幾十塊...窮到這程度啊」。（編輯：潘毅）

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