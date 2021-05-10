咖啡廳狂倒卻有人一直開？網酸：根本暴利　內行反揭真相

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貼文一出，網友紛紛回應「賣咖啡利潤很高啊」、「開餐廳備料備的要死一份一百多，咖啡一杯一百多」、「一杯美式賣你個120賺爛了」、「裝模作樣濾了半天，味道也不怎樣，一杯就要賣你一百多，真的賺太大」、「真的就是賣裝潢，誰管你咖啡好不好喝」、「好賺，利潤超高」；不過ˇ也有網友表示「鍵盤俠就是不同，說會賺的是在推人入火坑吧」、「笑死，咖啡廳好賺？」、「咖啡廳最好是好賺...」。
而究竟咖啡廳到底利潤如何，成本又是如何？《NOWnews》特別訪問到咖啡師張先生，他表示，以他自己在路邊賣手沖咖啡來看，其實一杯一百元的咖啡，成本約莫只要售價的三成，通常咖啡利潤都是抓七成左右，對於年輕人愛開咖啡廳是因為想賺暴利，張先生笑回「其實這還要估算上房租、人事，以及最重要的是『翻桌率』，這些條件不完善的話，開咖啡廳是會賠錢的」。
張先生舉例，他表示，如果一間咖啡廳最底限三個員工，一杯手沖咖啡賣你150已經算很貴，扣掉房租以及人事還有成本已經所剩無幾，但是很多人去咖啡廳買一杯通常就是坐好幾小時，若此時店內客滿狀態，就無法再賣給新的客源，翻桌率很差的情況下，那麼即便一杯咖啡就算賺到七成，加上平日生意差強人意，月結下來並不會賺到多少，甚至虧錢的他都有聽說，這也是為什麼咖啡廳一間倒掉一間的緣故。（編輯：張嘉哲）