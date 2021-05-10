動物園突傳「機關槍掃射聲」！遊客見真相羞炸：在交配啦

隨著夏天到來，不少情侶、小家庭會趁著放假時一起到動物園走走，不過民眾夏天走進動物園閒逛時，若突然聽到宛如「機關槍掃射聲」恐怕會大吃一驚，台北市立動物園日前就揭曉這個獨特聲響背後真相，原來這類似機關槍掃射聲或口哨聲的聲響，其實是陸龜交配時發出的聲音。

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台北市立動物園指出，由於龜類沒有發達的聲帶構造，所以牠們平日裡總是非常的安靜，頂多在路過乾燥的落葉堆或是草叢時，製造出一些窸窸窣窣的磨擦聲。但到了每年的繁殖季時，雄龜們會為了交配牢牢踩在雌龜的龜甲上，而在雄龜頭部和後腿賣力伸展時，肺部空氣就會因為被擠壓出來，而發出陣陣聲音。

▲雄性黃頭陸龜發情時，鼻頭顏色會發紅潤，並整天裡追著母龜跑。（圖／台北市立動物園）

動物園指出，如果經過兩棲爬蟲動物館聽到發出像「機關槍掃射聲」，那就是射紋陸龜，其他陸龜則會因種類、體型大小的不同，而發出類似口哨聲、機械運轉聲，甚至是人類喘息時發出「咳、咳、咳」的聲音，另外保育員也曾觀察到，當陸龜們受到驚擾時，會從鼻子發出「嘶！嘶！」噴氣聲，彷彿在表達不滿情緒。

▲射紋陸龜受驚擾時會發出 「嘶！嘶！」的噴氣聲。 （圖／台北市立動物園）

此外，動物園也指出有些雄龜在「大顯雄風」時會以近90度的姿勢趴在雌龜背上，一不小心還會跌個四腳朝天，在沒有干擾情況下，通常可以用脖子頂或用腳踢讓自己翻回來，不過要是遊客發現陸龜無法自行翻轉，可以通報工作人員施以援手，避免牠們翻覆後時間過久，消化道等臟器反過來壓迫到肺部，導致陸龜喘不過氣來。（編輯：楊智傑）