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男砸錢想換變頻冷氣！爸媽堅持不用　「試算電費」臉綠了

▲一名女網友分享自己租屋處冷氣漏水，請師傅來維修，沒想到拆開一幕讓她崩潰。（圖／讀者提供）
▲最近天氣熱，不少人又開始開冷氣，比較好入眠。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 17:05:34｜2021-05-10 17:05:41

雖然現在還不算是正式夏天的季節，但每到中午仍舊是高溫難耐，不少人已經開啟冷氣狂吹，但是說到吹冷氣，不少人又要開始擔心電費問題，往年總是有不少苦主表示一個月電費要破萬，令人非常傷腦筋，因此都會選擇將家中的舊型冷氣換成最好的一級變頻冷氣。近日，就有網友討論「長輩不肯換變頻冷氣怎麼辦？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「家裡用的還是十幾年前的定頻，一個房間固定晚上吹的話，兩個月電費要好幾千，變頻一級不到三萬就能買到，電費不到一千，但長輩會說還可以用啦！幹麻買新的，有沒有長輩不肯換變頻冷氣的八卦阿？」

▲網友表示自己想要把家中冷氣換成變頻冷氣，但爸媽卻不捨換。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友表示自己想要把家中冷氣換成變頻冷氣，但爸媽卻不捨換。（示意圖／翻攝PhotoAC）
 

貼文一出，網友紛紛回應「直接把他弄壞比較快....為了省錢」、「我爸媽也是啊＝＝我都說我要出錢也不肯換欸」、「有些人的觀念就是這樣，你講沒用，試著讓他的朋友來講」、「跟我媽一樣，不肯換掉用十年的冰箱」、「不要讓長輩出錢就搞定，但搞不定就不用講了」、「趁他們不再趕緊叫人來換啊」、「本來我要出錢長輩也不肯，我直接請人換掉，現在長輩爽爽吹」。

另外，也有不少更換後的網友跳出分享「我換一級變頻，一個夏天省下8000多元，變頻冷氣裝到好25000元，這樣三年就回本」、「不換的人真的太傻了，我家也是換了電費三級下降，吹超爽」、「用越久就虧越久，回本時間就越慢，我裝變頻兩年多就回本了，後面吹的都算賺到」。（編輯：張嘉哲）

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九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
25%75%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12.5%87.5%
2021-05-07-2021-05-10
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