男砸錢想換變頻冷氣！爸媽堅持不用 「試算電費」臉綠了
雖然現在還不算是正式夏天的季節，但每到中午仍舊是高溫難耐，不少人已經開啟冷氣狂吹，但是說到吹冷氣，不少人又要開始擔心電費問題，往年總是有不少苦主表示一個月電費要破萬，令人非常傷腦筋，因此都會選擇將家中的舊型冷氣換成最好的一級變頻冷氣。近日，就有網友討論「長輩不肯換變頻冷氣怎麼辦？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 17:05:34｜2021-05-10 17:05:41
原PO在PTT貼文指出「家裡用的還是十幾年前的定頻，一個房間固定晚上吹的話，兩個月電費要好幾千，變頻一級不到三萬就能買到，電費不到一千，但長輩會說還可以用啦！幹麻買新的，有沒有長輩不肯換變頻冷氣的八卦阿？」
貼文一出，網友紛紛回應「直接把他弄壞比較快....為了省錢」、「我爸媽也是啊＝＝我都說我要出錢也不肯換欸」、「有些人的觀念就是這樣，你講沒用，試著讓他的朋友來講」、「跟我媽一樣，不肯換掉用十年的冰箱」、「不要讓長輩出錢就搞定，但搞不定就不用講了」、「趁他們不再趕緊叫人來換啊」、「本來我要出錢長輩也不肯，我直接請人換掉，現在長輩爽爽吹」。
另外，也有不少更換後的網友跳出分享「我換一級變頻，一個夏天省下8000多元，變頻冷氣裝到好25000元，這樣三年就回本」、「不換的人真的太傻了，我家也是換了電費三級下降，吹超爽」、「用越久就虧越久，回本時間就越慢，我裝變頻兩年多就回本了，後面吹的都算賺到」。（編輯：張嘉哲）