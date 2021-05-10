IOS更新表情「火燒心」！傳安卓竟藏驚喜 全場嗨爆狂刷
現代人時常使用通訊軟體做聯繫，隨著通訊軟體日新月異的演進，因此誕生出了「表情符號」的功能。近日，就有網友分享IOS更新後，傳「火燒心、糊里糊塗」給未更新或安卓用戶，竟是以「拆開」的方式顯示，讓她覺得相當有趣，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 17:34:37
美國蘋果公司日前已公告，iOS 14.5系統更新後將增加表情符號，不僅針對「伴侶接吻、伴侶愛心」的表情符號，還提供更多不同的膚色選擇，而新加入的表情符號包括「嘆氣、糊裡糊塗、躲在雲後、火燒心、綁著繃帶的心，還有蓄鬚女子」。
對此，原PO就在《Dcard》上表示，iOS這次更新後，又增加了許多幾個表情，於是她立刻傳「火燒心（愛的熱烈）」給安卓用戶的男友，雖然男友的手機不能顯示「火燒心」，但卻被拆開顯示成「愛心和火焰」，而「糊里糊塗」變成「頭昏＋冒金星」、「嘆息」則變成「人臉＋吐氣」。
沒想到傳新的表情符號到安卓用戶，竟然是用拆開的方式另類詮釋，如此特別的驚喜讓原PO感到相當有趣。另外，她也分享測試結果，「如果是直接複製貼上(原本拆開的)會合成一個，但一個一個打傳出來還是分開的」。
貼文曝光後，網友也紛紛狂刷新的表情符號，「我沒更新也是拆開的，好酷喔」、「我更新完一週到現在才知道有新表情」、「想知道我都看到了什麼嗎？全部都分開」、「至少還看得到分開，以前沒更新直接給你叉叉」、「還好安卓看起來是分開，至少不是奇怪的框框或叉叉」、「笑死，怎麼是分開的啦」。（編輯：許智超）