最愛哪款乾泡麵？老饕全指「2物」吃不膩：一次都買一箱
台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友指出夏天即將到來，酷熱的天氣讓他決定拋棄湯麵，改吃起乾泡麵，這就讓他好奇究竟哪款乾泡麵最受大家喜愛？對此，許多老饕也紛紛曝光心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 17:33:00
原PO於PTT上發文，表示泡麵雖然一年四季都適合吃，但近期夏天即將帶來，炎熱的氣溫讓他拋棄湯麵，開始選擇吃乾泡麵，其中他就指出「營多麵、維力炸醬麵」是他長期喜愛的。
其中營多麵部份，他就解釋「是我大學時期就很愛吃，麵也很Q彈，自己最喜歡加肉片跟一些青菜，簡單弄弄CP值高」；另外維力炸醬麵部分，他則直喊「維力也是大學很愛的，廣告也有記憶點！」文末，原PO就好奇發問「不知道還有哪一款很適合夏天吃的哈哈」。
貼文一曝光，不少老饕也紛紛大推「營多麵」，直言「長期抗戰的話，我會選營多麵，口味多比較不會膩」、「推營多麵，煮一包加一顆蛋就不錯吃了」、「推推營多麵～好吃且cp值高」、「超愛營多，炒起來入味好吃」、「營多麵吃兩包不會膩」、「營多麵吧，炒起來超香的」。
不過，仍有許多鄉民偏愛維力品牌，「維力是我愛！維力大乾麵，我嗜辣也很愛」、「吃來吃去，還是想回頭維力了」、「維力一次買一箱」、「投維力一票」。（編輯：陳雅雲）