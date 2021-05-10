陳沂直播舌戰鄭家純！律師曝「高下之分」：她不是亂扯的

陳沂與鄭家純（雞排妹）日前在深夜開直播隔空開戰，兩人一路從翁立友性騷案、律師王啟任被爆出與賣淫集團合作、爭執到陳沂公布鄭家純手機號碼和「尾椎照」，兩人火藥味十足吵了2個小時。對此，知名律師林智群也透過自身背景點出兩人「高下之分」，再度掀起不少網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭家純日前因屢次聘用的律師涉嫌與仙人跳集團合作，不斷被「頭號宿敵」陳沂攻擊，鄭家純更在8日凌晨與中午時段瘋狂打電話給陳沂，最後兩人則在深夜開了連線直播，陳沂在直播過程砲火連連，以尖銳言詞攻擊鄭家純，還曬出一張據稱是鄭家純臀部的「陰影照」，諷刺「黑菊姊」、「尾椎陰影黑黑大大」，鄭家純則在直播中見招拆招老神在在，就連陳沂狂放大「陰影照」也僅扶額澄清，直播吸引上萬名網友觀看。

▲鄭家純半夜狂撥電話給陳沂。（圖／翻攝鄭家純臉書）

對此，律師林智群今（10）日也在臉書坦言，自己有稍微看了一下兩人的直播內容，「誰輸誰贏我不知道，只看一下而已」，不過他也強調陳沂雖言詞尖酸，「但還是可以看出她的論述是有一個核心，再以這個核心為中心衍生出來其他陳述，是有邏輯的，不是亂扯的」，最後更誇讚「有沒有道理是一回事，但她那個思考很明顯就是經過法律訓練的結果」。

文末，林智群也無奈總結「女生吵架我們來是閃遠一點好了」，但內文確實承認陳沂在言詞攻防上呈現了法律系訓練出來的水準，不少網友也紛紛認同留言「我也覺得有經過訓練，挑釁能力也很強，容易誘使對方失控，但雞排妹的EQ太厲害了」、「另一邊EQ也很強大喔」、「一個贏EQ、一個贏IQ，所以平手」、「古有名錄：當兩個女人吵架時最好都不要靠近」。（編輯：楊智傑）