實習不支薪！女曝「周休0天」日程 網感嘆：誰也不願意
不少學生在在學期間，都會前往職場實習，希望在畢業後能無縫與社會銜接。不過就有一位女網友無奈表示，自己背負不小經濟壓力，卻又碰上暑期實習，讓她只能「周休0天」不斷打拼，才能維持平衡。不少過來人看完也紛紛感慨「很難撐過去」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 17:32:43
原PO在論壇《Dcard》上分享近期遭遇，「近期準備要暑期實習，該成果也會影響大四成績，但全部實習單位中，只有一間有提供薪水，不過我沒有選到」。她也表示，因為不支薪的緣故，她暑期可能會過著「周休0天」的生活，「平時房租、生活費皆是由打工來支付，因為暑期實習的緣故，薪水僅剩先前的一半左右，而工作時間則為實習早上9點到下午5點，打工6點到22點，六日也必須打工才能平衡支出」。
即將面對這樣的忙碌生活，也不禁讓原PO感慨，「大多數同學認為是學經驗，但若因為實習而減少打工的薪水也是不得已的，老師的想法也是如此，但實習不支薪對我造成經濟上很大的壓力，不知道大家對於實習不支薪的想法又是如何？」
不少過來人看完後，也紛紛感慨回應「企業實習，業主只能讓你們在旁邊觀摩學習所以不支薪，不能實際處理工作或其他作業，否則要比照工讀生辦理」、「所以我都盡量不讓實習生做事情」、「通常在好的公司當實習生都會給錢的，哪是公司吸引人才的方式。反之，爛公司的都是不給錢」、「如果是自己完全無專業是去『學』的我就覺得還好，但是『用到自身的專業』真的要支薪，多少公司打著實習名義找免費勞工呀」、「我們公司的實習生能力很強，我是蠻願意付錢請他們分攤工作啦，想省成本的話就不要怪說沒人願意做，想要請人做事就乖乖付錢」。
不過也有人認為，「其實很多公司也不願意收實習生，是因為學校的『人情』所以同意過來實習」、「實習不就是學習，學習者付錢給師父不是天經地義？難道學知識和經驗、上課不用錢嗎？」。（編輯：潘毅）