天竺鼠「排隊過橋」竟塞車？　網笑：還原動畫場景！

相信前一陣子爆紅的動畫《Pui Pui天竺鼠車車》已經擄獲不少大朋友小朋友的心，其中第一集「塞車是誰的錯？」裡，一群天竺鼠在路上堵車更是大家公認最有趣的畫面之一，而日本有一間動物園早就還原這場經典橋段，一群60隻搖著屁屁的天竺鼠排隊走路的畫面真的萌翻所有網友啦！
文/寵毛網
2021-05-16 20:00:00
這間位在日本千葉縣的「市川市動植物園」裡就住著一大群天竺鼠，這天園方工作人員準備要讓籠子裡的60隻鼠鼠出來活動玩耍，搭上木橋後鼠鼠們果然自動排隊、一隻接著一隻慢慢地走出來，只不過有時走到一半鼠鼠們因為「前方塞車」而停了下來，畫面完全還原了動畫裡的場景！而最後還有幾隻不想出籠的鼠鼠也被工作人員一隻一隻唱名並抱上木橋，逗得觀眾笑呵呵表示：「真的好卡哇伊！」，先來看看這段影片！ 另外也有一間位在長崎縣的「Bio Park」每天下午4:30左右都會架「天橋」，工作人員搖著手搖鈴提醒天竺鼠「回家」，模樣也是相當療癒呢！
網友看了天竺鼠排隊的影片都忍不住說：「太可愛了」、「竟然會排隊！」、「好療癒啊」、「塞車的樣子真的跟動畫一樣」、「好多天竺鼠車車」這裡也提醒大家雖然天竺鼠很可愛，不過繁殖力高而且也是一條寶貴的小生命，想要飼養前必須做足功課，確認能給牠一輩子幸福才可以飼養喔！（編輯：陳珮瑜）