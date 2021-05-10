費鴻泰批陳時中　綠委輪番砲轟：威權政權的說法

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費鴻泰認為，台灣太多人太厚愛陳時中，也許陳工作彈性疲乏，既然疲乏就該換人，「就像不能讓飛機駕駛疲勞飛行一樣」。
鄭運鵬表示，以疫情來看，不管從感染控制和死亡人數，陳時中部長在世界各國公衛領域的地位，應該已經不下於8A總裁彭淮南了。在中國國民黨的眼中，卻是要抓去槍斃的戰犯，罪名應該是阿中帶領台灣打贏中國武漢病毒的關係。
莊競程認為，政務官的表現，民意才是判定的標準。台灣已經進入民主政治時代，威權政權才會出現槍斃的說法。
王定宇則反批，這些要槍斃或撤換陳時中的中國國民黨人們，去年同樣也是這群人，無視台灣自己根本不夠用的口罩，咒罵政府禁止台灣口罩輸出；台灣口罩不夠發的時候，也是這群人嫌口罩太少、太貴、領口罩不方便；部桃群聚感染時，大喊要封城、要封院；還有嫌棄部桃隔離，害過年沒人大掃除和沒人買菜的；要求承認中國疫苗注射效力，縮短台商隔離時間；還有要開放中國疫苗；說出鬼才要打國產疫苗的；買到國際疫苗後，無視合約保密條款而要求公開合約，拼命嫌棄AZ疫苗，導致民眾疫苗注射疑慮等。
王定宇細數，一年多來，只要台灣防疫出現一點點危機，國民黨這群人就急切的冒出來大批特批，光是要陳時中下台就至少喊了5次，他認為，如果陳時中率領的防疫團隊表現，還需要被國民黨立委要求槍斃的話，地球上的衛福部長應該都早被槍斃光了。
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