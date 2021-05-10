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費鴻泰批陳時中　綠委輪番砲轟：威權政權的說法

費鴻泰
▲國民黨團總召費鴻泰痛批衛福部長陳時中，綠委反批費的說法是威權。（圖／NOWnews資料照，記者吳承翰攝）

新頭殼

2021-05-10 18:11:30

華航諾富特飯店疫情延燒，國民黨立院黨團總召費鴻泰在今（10）日痛批陳時中對疫情疲乏疏忽，才會造成31人染疫，更批陳時中「根本應該被槍斃！」.引發譁然。

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國民黨立院黨團今日針對諾富特群聚感染事件召開記者會，會中痛批陳時中擺爛、桃園市長鄭文燦卸責，立院國民黨團總召費鴻泰表示，諾富特未分艙分流2月份就有人檢舉，但光是公文旅行就長達2個半月，當前疫情猶如作戰，發生突發、危機的檢舉案件，能夠一件公文旅行2個半月嗎？但陳時中卻說「病毒跑得比公文快」，他怒批陳竟還敢嘻皮笑臉，更嗆陳時中「你根本應該被槍斃」。

費鴻泰認為，台灣太多人太厚愛陳時中，也許陳工作彈性疲乏，既然疲乏就該換人，「就像不能讓飛機駕駛疲勞飛行一樣」。

鄭運鵬表示，以疫情來看，不管從感染控制和死亡人數，陳時中部長在世界各國公衛領域的地位，應該已經不下於8A總裁彭淮南了。在中國國民黨的眼中，卻是要抓去槍斃的戰犯，罪名應該是阿中帶領台灣打贏中國武漢病毒的關係。

莊競程認為，政務官的表現，民意才是判定的標準。台灣已經進入民主政治時代，威權政權才會出現槍斃的說法。

王定宇則反批，這些要槍斃或撤換陳時中的中國國民黨人們，去年同樣也是這群人，無視台灣自己根本不夠用的口罩，咒罵政府禁止台灣口罩輸出；台灣口罩不夠發的時候，也是這群人嫌口罩太少、太貴、領口罩不方便；部桃群聚感染時，大喊要封城、要封院；還有嫌棄部桃隔離，害過年沒人大掃除和沒人買菜的；要求承認中國疫苗注射效力，縮短台商隔離時間；還有要開放中國疫苗；說出鬼才要打國產疫苗的；買到國際疫苗後，無視合約保密條款而要求公開合約，拼命嫌棄AZ疫苗，導致民眾疫苗注射疑慮等。

王定宇細數，一年多來，只要台灣防疫出現一點點危機，國民黨這群人就急切的冒出來大批特批，光是要陳時中下台就至少喊了5次，他認為，如果陳時中率領的防疫團隊表現，還需要被國民黨立委要求槍斃的話，地球上的衛福部長應該都早被槍斃光了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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