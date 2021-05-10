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大媽「有車、有房」想再婚！4條件曝光　網卻怒轟：作夢

▲情侶婚前合資買房，建議在契約載明出資比例。（圖／NOWnews資料照片）
▲大陸有名60歲的大媽想找再婚對象，還透露自己有車、有房、有存款，每個月還可以領7000元人民幣（約新台幣3萬元）當退休金。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 19:14:26｜2021-05-10 19:15:49

現代人忙於工作，少有機會認識異性，因此也讓上網徵婚、相親等變得相當普及。不過，大陸就有名大媽有車有房，每個月還有退休金可以領，但因為另一半已經去世5年，孤獨的她想要找再婚對象陪伴，因此提出4項徵婚條件，沒想到條件曝光後，卻遭網友嘲諷「做夢比較快」。

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根據《網易新聞》報導，大陸有一名60歲的陶姓大媽表示，自己有車、有房、有存款，每個月還可以領7000元人民幣（約新台幣3萬元）當退休金，生活過得非常好，但她的另一半已經去世5年，自己覺得很孤獨，很希望能夠找到再婚對象陪伴，因此列出4項徵婚條件，希望可以找到符合心意的對象。

大媽的第一項條件是，「不結婚只是陪伴過日子，且男方必須要有能養她的經濟能力，她認為結婚會牽扯到財產問題很麻煩，兩人最好一直維持交往關係，但對方不能太小氣」。第二項條件是，把關於前妻的物品全部扔掉，既然開始了新一段感情就不該有留戀，「我不管他們是離婚還是喪偶，都不能留著那個女人的東西」。

▲大媽提出4項徵婚條件，其中一條就是要求「男方要對她百依百順」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大媽提出4項徵婚條件，其中一條就是要求「男方要對她百依百順」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第三項條件則是，男方要會做飯，能在她生病時好好照顧她，「但要是男人生病了，那麼不好意思，只能​​滾回自己家去，不要麻煩我，也別想指望我照顧，並不是我狠心，而是我不會照顧人，而且我也不想做別人的免費保姆」，最後一項條件是「禁止抽菸喝酒、出去聚會，還要對她百依百順」，但大媽卻一直找不到合適對象，這讓她忍不住問「難道我的要求很過分嗎？」

許多網友看完4項條件，紛紛嘲諷大媽，「這麼瞎的條件，我還是第一次看到」、「現實點，養寵物吧」、「作夢比較快」、「也不知道第一次結婚怎麼成的」、「你還是自己單身到老吧」、「老阿姨太把自己當回事了」、「自己還挺自信的？每月給我二萬我都不娶」、「看來大媽你這一輩子餘生只能自己過了」。（編輯：許智超）

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