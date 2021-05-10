男放棄資工改填哲學系！「真實理由」全場秒愣：猜不透
大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有一名網友指出，友人就讀頂大哲學系，但近期卻透露曾經錄取私校資工系，讓人不解「怎麼不填？」然而當原因曝光後，就讓原PO震驚直喊「有道理嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 19:07:02
原PO於PTT八卦板上發文，表示他有位朋友就讀頂大哲學系，但對方透露當時曾錄取私立大學的資工系，這就讓原PO震驚詢問「怎麼不填資工？」然而，友人就解釋「頂大出來至少光環可以混點飯吃！但是資工，如果是台清交成四中，另當別論，資工吃自己的風險相較比較大」。
一聽到友人的理由，就讓他不解直喊「我是不懂資工啦！雖然每個校系前幾名的，都不用怕失業，只是就一般而論，這種工程師的頭銜不選，就為了光環？？他的選擇有道理嗎？？」
問題一曝光，就引來許多網友搖頭直喊，「哲學出來沒屁用啦，不如私立電資」、「哲學系當然讓人猜不透阿」、「如果他考慮的點只有頂大的話那就...」、「我還認識物理不唸，唸哲學」。
但也有人抱持不同看法，直言「很多企業現在選校不選系，校比較有用，除非特定產業」、「喜歡就好，四年唸下來，唸的好有心得，碩士再轉什麼都可以」、「大學唸自己喜歡的就好啊」、「讀興趣就好，現在大學生都炒股賺得比上班多」。（編輯：陳雅雲）