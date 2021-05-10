  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

男放棄資工改填哲學系！「真實理由」全場秒愣：猜不透

畢業
▲有網友指出，就讀頂大哲學系的友人近期透露曾錄取私校資工系，讓他不解詢問「怎麼不填？」原因曝光後，便在網路上掀起一陣熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 19:07:02

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有一名網友指出，友人就讀頂大哲學系，但近期卻透露曾經錄取私校資工系，讓人不解「怎麼不填？」然而當原因曝光後，就讓原PO震驚直喊「有道理嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示他有位朋友就讀頂大哲學系，但對方透露當時曾錄取私立大學的資工系，這就讓原PO震驚詢問「怎麼不填資工？」然而，友人就解釋「頂大出來至少光環可以混點飯吃！但是資工，如果是台清交成四中，另當別論，資工吃自己的風險相較比較大」。

一聽到友人的理由，就讓他不解直喊「我是不懂資工啦！雖然每個校系前幾名的，都不用怕失業，只是就一般而論，這種工程師的頭銜不選，就為了光環？？他的選擇有道理嗎？？」

▲友人選校不選系，因此選擇到頂大折學系就讀。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲友人選校不選系，因此選擇到頂大折學系就讀。（示意圖／翻攝Pixabay）
問題一曝光，就引來許多網友搖頭直喊，「哲學出來沒屁用啦，不如私立電資」、「哲學系當然讓人猜不透阿」、「如果他考慮的點只有頂大的話那就...」、「我還認識物理不唸，唸哲學」。

但也有人抱持不同看法，直言「很多企業現在選校不選系，校比較有用，除非特定產業」、「喜歡就好，四年唸下來，唸的好有心得，碩士再轉什麼都可以」、「大學唸自己喜歡的就好啊」、「讀興趣就好，現在大學生都炒股賺得比上班多」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
33.33%66.67%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12.57%87.43%
2021-05-07-2021-05-10
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
即時
推薦閱讀