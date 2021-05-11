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房市／報稅季　購屋、租屋節稅關鍵在這

5月報稅季來臨
▲5月報稅季來臨，有買賣房屋、租屋的民眾要特別注意報稅須知。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-11 08:00:00

5月報稅季來臨，包括要繳納綜合所得稅、房屋稅。其中，綜合所得稅部分，房市專家提醒，過去一年如有出售2016年前取得的房屋，則不適用房地合一稅制的房屋，獲利部分需於今年5月一同納入申報；另外，購屋及租屋族，租金與房貸利息均可列舉扣除。

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房地合一稅是在2016年元旦實施，因此，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，若在去年出售2016年以前取得的房屋，不是採用房地合一稅制，仍適用舊版稅制，也就是按房屋出售的價格計算交易所得來課稅，獲利部分納入5月的綜合所得稅一起申報。

信義房屋企研室專案經理曾敬德進一步說明，適用舊制的屋主，常認為可依出售時的「房屋評定現值」去計算交易所得，因為房屋評定現值通常比成交價格低，所需繳納的所得稅也較低；不過，實價登錄已於2012年上路，換言之，2012年以後買賣房屋的成交價格「一目了然」，若屋主用房屋評定現值申報，而非實際成交價格核實申報，就有可能被查到逃漏稅，而需補稅，甚至部分屋主如未注意補稅的通知，未在期限內補繳，還會有「補加罰」的條款，需特別注意。

針對有買房、租房的民眾，郎美囡則提醒，租屋族若獲得房東同意，房屋租金可憑租金支付證明、租賃契約，申報列舉扣除金額。至於購屋的民眾，若名下的不動產符合自有自用，意即沒有出租、營業等用途，且有申辦房貸，借款利息也可列舉扣除。但曾敬德強調，若是二胎增貸，則不適用。

除綜合所得稅外，房屋稅也於5月開徵，此次課稅期間是2019年7月1日至2020年6月30日。曾敬德說，通常是收到稅單後就去繳納，較不會發生搞錯申報方式的狀況；郎美囡額外提醒，自用住宅稅率較低，僅1.2%，民眾若持有的房屋符合自用住宅條件，包括房屋沒有出租或營業，房屋是供本人、配偶、直系親屬實際居住使用等，全國合計持有3戶以內，記得要提出申請。

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2021-05-10-2021-05-13

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