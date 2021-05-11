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房市／支撐岡山房市關鍵　機能先到位了

岡山
▲岡山要開Uniqlo等大型店家，頗受期待。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-11 18:00:00

區域房市是否能受到穩定支撐，有無人口移入、帶動居住需求是至關重要的。高雄市岡山近年人口變動不大，但房仲業者分析，隨著橋頭科學園區逐步發展，加上大型連鎖品牌及醫院陸續進駐，「產業」與「機能」這這兩項關鍵陸續到位後，就可望對房市有一波帶動效果。

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岡山近期有不少建設議題，包括位於R24南岡山捷運站對面的「岡山樂購站前廣場」，預計今年第四季完工開幕，將分A、B兩區，分別引入品牌商店與秀泰影城；捷運站周邊還有Uniqlo街邊店、高雄首家藏壽司街邊店、健身工廠南岡山廠，目前均在招募員工，預計5至6月左右陸續開幕。另外，高醫也將在岡山籌設新的分院，同樣預計下半年開始營運。

信義房屋楠梓店專案經理黃國宸指出，建設完工前通常對區域房市帶動效果最大，當各項機能今年底陸續到位後，支撐岡山未來房市的關鍵就在於移入人口。只要橋頭科學園區發展起來，加上大型商場、醫院、捷運匯聚人潮，就有望帶動自住剛性需求穩定成長。

住商不動產岡山國宅加盟店店東湯祥彬也認為，帶動岡山房市兩大關鍵是橋頭科學園區以及各項機能。首先，岡山原本就是螺絲產業重鎮，也鄰近本洲工業區、路竹科學園區，保持一定的自住需求，橋科今年底開放企業選地設廠，未來產業進駐後，提供更多就業機會，人口紅利勢必更帶動周邊區域如橋頭、岡山、楠梓等地居住需求；機能部分，除原先岡山市區外，大型醫院、影城商場、連鎖品牌進駐，也會讓在地話題更多，成為吸引人口移入的誘因。

湯祥彬進一步說明，岡山過去約有20年以上沒有新大樓建案，近期卻推出不少，主要是建商看準當地建設題材，敢於獵地推案；這也帶動當土地價格走揚，以南岡山站周邊87期重劃區為例，高雄市府多次的土地標售，創下近6字頭高價，推估未來若興建住宅，每坪可能站上2字頭。這也帶動市區中古屋價格，如岡山國宅，一有釋出很快就會成交，約5、6年間，每坪單價從10萬左右，漲至14至15萬之間，以56坪含平面車位物件來說，目前總價約800多萬左右。

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