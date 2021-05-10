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配合華航清零計畫2.0　桃市防疫管制延長至5月底

鄭文燦談華航清零2.0
▲鄭文燦表示，除了諾富特飯店，初步會盤點市區的防疫旅館全力支援；另外社區防疫等級也將同步提升，延長管制時間至5月底。（圖／記者李春台攝，2021.05.10）

記者李春台/桃園報導

2021-05-10 19:32:06

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增1名機師確診，指揮官陳時中表示，為防止病毒在華航內部持續擴大，宣佈華航清零計畫2.0啟動。考量防疫旅館需求將大幅增加，桃園市長鄭文燦下午召開防疫會議時表示，除了諾富特飯店，初步會盤點市區的防疫旅館全力支援；另外社區防疫等級也將同步提升，延長管制時間至5月底。

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陳時中公布啟動華航清零計畫2.0，包括前艙機組員全數召回檢疫；後艙機組員曾派飛長程航班或接觸風險組機組員，全數檢疫14天；相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性；風險組及安全組不得混飛。

鄭文燦表示，2.0版的清零計畫要求機組員需居家檢疫14天，因此需要大量防疫旅館，這部份市府稍晚將與CDC、民航局及華航召開4方會議討論，除了諾富特飯店作為防疫旅館外，初步會盤點桃園市區的防疫旅館支援，以整棟防疫為原則，希望風險較高的放在華航園區，風險較低的才能放在市區防疫旅館，以這個原則來分工，市府會積極協助中央2.0清零計畫，務必讓清零計劃順利完成，降低整個群聚感染風險。

鄭文燦表示，針對社區防疫等級提升的部分，原訂市民活動中心、關懷據點暫時關閉至5月17日，現在決議一律延到5月30日，另外還有老人共餐服務、醫院及長照機構停止探視也同樣延長管制時間到5月底，將由衛生局及社會局協調，醫院端可依院方規定彈性處理，長照機構則建議在5月底前改用視訊探視。

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