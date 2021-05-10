牛肉煮好放火鍋裡「男友秒臭罵」！原因老饕認了：犯大忌

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然而，當她將煮好的肉繼續放在鍋內保溫，隨即出門到超商買飲料，結果一回來卻被男友臭罵一頓。原PO指出，男友當時語氣突然低又沉，開始指責原PO「你把肉放在鍋子裡，肉會老掉阿」，原PO也急著反駁是因怕肉端出去時早已涼掉，才把肉放到鍋子裡，且已將火關掉，但男友仍不滿回應「肉就是要拿出來，你不拿出來，泡在熱熱的鍋子裡，肉的質地就老掉了」，最後甚至大嘆一口氣。
面對男友的怒火，原PO委屈直喊「說真的我沒聽過有這種說法，我也只是去幫忙買個飲料，怕肉冷掉，而且關火的話，溫度就不會再上升了吧？」她也解釋口感並沒有特別差，但男友卻因此事不開心，讓原PO無奈詢問「想問問大家，我男友的理論是對的嗎？還是只是他亂掰的」。
問題一曝光，不少網友就解釋「理論沒錯啦～筋多瘦肉的會變不好吃，像牛小排油花多的還好，」、「會有餘溫，就像麵外帶回家變爛一樣，試想一下燜燒鍋原理」、「如果對肉質很講究的人，這樣一直泡著真的是大忌，但如果去人家家作客我會閉嘴，因為每個人家裡的習慣不一樣」、「你男友是對的，牛肉真的不能一直煮」、「男友沒錯，你鍋子還是燙的，如果是牛排絕對老又柴又硬」。
但亦有人緩頰，直言「如果我女兒在我家為了這種事被男友罵，我會請那男的離開」、「妳可能比較少下廚，但他說得對，只是態度有點太強硬，好像非聽他的不可」、「男友是對的，但沒必要這麼氣啊～～」、「你男友是對的，但口氣不用那麼差，因為你不知道」。（編輯：陳雅雲）