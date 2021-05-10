南部啥工作年薪破百萬？過來人點「5職業」：幾年就有了
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的，主計處今（10）日也公布3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬3259元，而在網路上掀起討論。不過，就有名網友好奇詢問「南部什麼工作可以年薪百萬？」對此，就有過來人分享經驗，其中「5大職業」更被瘋狂點名。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 22:49:27
原PO於PTT八卦板上發文，表示「好奇問一下，南部有什麼工作可以年薪百萬？」他解釋，不是自己創業，而是單純以受僱員工來看，「有什麼工作可以到年薪百萬？屏東、高雄、台南來說的話，好奇有什麼工作可以破百萬？」
問題一曝光，其中「工程師」、「醫生」、「教師」、「宮廟」就被不少人提及，「園區工程師啦」、「南科工程師也是不少」、「南科阿！我自己在南科工作置產」、「開宮廟」、「醫師、教授、老師」、「大學教授」、「牙醫、醫生」、「百萬一堆啊，國營南科公教傳產」
甚至還有網友點名「中鋼」，直言「中鋼相關幾年就100萬了」、「南部年薪破百的受雇者很多啊～中鋼、台船都是。我爸的薪水是我現在薪水的3倍多」、「很多，高軟，中鋼，前鎮加工區」、「中鋼吧」。
除了上述答案，也有人提供其他答案，「養豬啦，低調默默賺」、「水產養殖吧」、「農夫，你做得起來真的賺到你會怕」、「金融業，公股銀行或是民營銀行，都可以啊」、「有你也做不來啊，乖乖去跑外送做30天16小時吧」。（編輯：陳雅雲）