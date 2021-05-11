海邊撿到「藍色水母」！男竟嗨舔2口 網驚喊：世界第3毒
在海邊看到不認識得生物時，千萬不要亂碰，以免遭到攻擊或中毒。近日，國外就有名男子在海邊遊玩，發現一隻藍色水母被沖上岸，沒想到他竟好奇的舔了一口，影片曝光，許多網友認出水母的真實身分，並傻眼直呼「根本是不要命了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 00:08:15
根據《太陽報》報導，國外一名網友亞歷薩（Alexa Reed）在《TikTok》分享一段影片，只見他在沙灘上發現一個透明呈現藍色狀的水母，結果竟直接用手將它拿起，「喔，天啊，又滑又黏，我要撿起來，牠還在動耶」，沒想到亞歷薩還伸出舌頭舔了水母兩次，頓時眉頭緊皺，最後將牠放回地面，笑著離開沙灘。
影片曝光後，許多網友都認出那隻水母的真實身分，其實是號稱「世界第3毒」的「僧帽水母」，又被稱為「葡萄牙戰艦」（Portuguese man o' war），牠的毒液能用來麻痺和殺死獵物，若是被刺中會感覺到極度劇痛以及恐怖血痕，甚至有可能喪命。
網友們對於亞歷薩的行為也相當傻眼，「根本是不要命了」、「你膽還真大，是活膩了嗎？」、「你實在很幸運，因為毒液可能會引發過敏反應，讓你的喉嚨馬上腫起，甚至出現心臟不適、呼吸困難等症狀」、「這根本是自殺」、「這種水母在澳洲非常有名，光是一年就傳出1000起相關事件，毒液可能會導致患者整整3天都活在劇痛中」。（編輯：許智超）