NOW早報／好市多「邪惡公告」曝！婆媽全無言：從來不知

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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「來好市多買東西這麼多年了，今天才去注意到牆上有這張表，你有注意過嗎？在點餐區收銀台旁邊牆上有點高的地方，因為字不大，所以沒仔細看會很容易忽略」。
只見貼出的照片，原來是好市多熟食販賣區的細項資料，包括每種產品的熱量跟重量有多少，例如熱銷的凱薩雞肉沙拉，重量就有550公克，熱量則是979大卡；而每去必吃的牛肉捲，重量則是343公克，熱量832大卡。
貼文一出，網友紛紛回應「天阿，我真的沒看過，前天才吃個牛肉捲」、「安娘為，我凱薩雞肉沙拉愛好者」、「看到沙拉的熱量....無言，應該是醬的關係，下次少醬少醬」、「好了，牛肉捲以後只吃半個」、「牛肉捲熱量整個無言！還是假裝沒看到這個表好了＝＝」、「我不接受我不接受，牛肉捲一個那麼高熱量，哭哭」、「沙拉本身健康，但醬是罪魁禍首」、「好市多很貼心欸...還有寫出來，只是以前都沒看過」。
今日天氣／紫外線偏高！西半部天氣飆破36度
中央氣象局表示，今（11）日天氣大致多雲到晴，各地高溫炎熱，中南部近山區或河谷可能更高，午後山區有些小範圍的短暫雷陣雨，東半部則有不定時的局部短暫陣雨；整體而言，各地紫外線指數也偏高，請民眾出門留意高溫並且多多補充水份。
溫度方面，明天東半部高溫約30、31度，西半部普遍可達34至36度，尤其中南部近山區或河谷處有36度以上高溫發生的機率，民眾出門多加注意防曬。
消失24天！采子深夜告別《全明星》 鼓鼓、洗菜回應了
藝人采子（謝采玟）背著老闆兼男友邱鋒澤，與閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠搞曖昧，醜聞爆發後，宣布退出人氣節目《全明星運動會》，公司也火速與她解約。感情、事業兩頭空的采子，銷聲匿跡24天，9日深夜突然在IG發限時動態，感性向藍隊隊友告別：「與你們一起奮鬥，幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。」
采子貼出和藍隊的大合照，寫道：「謝謝替我加油、留言、私訊的所有人，謝謝全明星、錢姐以及藍隊的家人們，與你們一起奮鬥，幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。我熱愛運動，全心熱愛全明星的一切，大家最真實的、共同努力的汗水及淚水，藍徒們的支持，將永遠烙印在我的心中。」
對於感情上所犯的錯誤，采子表示：「我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己。」並向全體選手及接替她位置的雷艾美喊話：「未來紅藍兩隊的大家以及艾美，加油！」最後對支持她的粉絲說：「一直陪伴到最後，甚至等待的采虹們，我也想念你們。」
貼文發布不久，同為藍隊的洗菜（王宇君）今凌晨曬出數張與采子的親密照，寫下：「i hate u.（我討厭妳）」對好姊妹的離開又氣又難過；小8（趙逸嵐）也發文表示：「謝謝妳扛住了我們，接下來我們會繼續扛，藍戒出征寸草不生。」小春（周文傑）以「永遠有妳的位置」送暖；鼓鼓則在小8文章底下留言「謝謝采。」
華航配合執行「清零專案2.0」 強調非全面停飛
華航、諾富特飯店群聚再增加，引發外界關注，昨（10）日指揮中心指揮官陳時中發布「華航清零計畫2.0」，等於華航陸續停飛14天，他強調沒有所謂片面決定，而是跟華航一起討論才公布的。而華航隨後也發出聲明表示，華航會配合執行「清零專案2.0」，分組調派人力維持航班營運，盡量維持航班營運，並非全面停飛。
刪Q二階送選委會 顏寬恒籲陳柏惟：莫忘照顧選民
台中市第二選區罷免立法委員陳柏惟的第二階段連署，昨（10）日已收集32310份，送至台中市選委會。同時，前立委顏寬恒今日午後在臉書發文，呼籲陳柏惟要記得照顧選民。
顏寬恒表示，他一直覺得：「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。」他指出，或許陳來到這個海線加上烏日、霧峰的選區才一年多，對我們的鄉親和民情可能並不熟悉，容他與陳分享。
顏寬恒指出，海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有。當初陳柏惟隻身一人來到這個選區時，鄉親毫不保留熱情應對，努力支持，讓才從高雄議員落選的陳柏惟，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。
外送員撐不住了！嘆送餐上樓「每月少賺2萬」 客尷尬爆
外送平台近年來興起，主打民眾只要用APP點餐，美味餐點就會送上府，不過，近日不少外送員卻開始抗拒「送餐上樓」這件事，更有外送員撐不住跳出道出心聲，表示「如果每一單都送上樓，一個月會少賺最多2萬塊」，引爆網友熱議。
一名網友在「爆怨2公社」貼文指出「因為腳傷所以點了外送，請外送員幫忙送上樓，結果外送員卻傳了這段話」只見貼出的對話中，該名外送員吐露真心話表示「尊敬的客人你好，當你下訂單的同時，我們到店家需要時間，而到店家取餐也需要時間，甚至遇到惡劣店家，我們等餐時間都是半小時以上，然後再到客人這也需要時間，順利的話一張單可以20分鐘內送達，壞的話都是半小時以上。」
「所以非常希望住在大樓的客人可以用信用卡訂餐，這樣我們可以第一時間把餐點放在管理員那裡，省掉我們上下樓的寶貴時間，尤其是舊公寓大樓住戶，更是希望能追蹤我們位置，提早下樓等候取餐，我們全職一天跑10~14小時，每個月光是遇到要我們送上樓的客人，損失的薪水約6千到2萬」。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「＝＝不就是懶才會點外送，都付外送費了，講什麼鬼話啊」、「我有付外送費欸...就是因為懶才點啊，幹嘛還要走下樓啊」、「傻眼，意思是我們害了你們外送員少賺兩萬喔」、「為甚麼可以把應盡的職責講得好像是客人找麻煩，自己不覺得尷尬嗎」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。