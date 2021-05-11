男砸40萬玩股票一年賺20萬！眾見「暗黑亮點」臉綠：太扯

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▲去年政府推出勞動紓困貸款，最高可以貸款10萬元，有網友借來玩股票，引爆熱議。（圖／NOWnews資料照片）

最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）