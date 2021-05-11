男砸40萬玩股票一年賺20萬！眾見「暗黑亮點」臉綠：太扯
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試，近日，就有網友分享自己一年花了大約40萬元去玩股票，總共獲利將近20萬元，不過就在許多人認為這樣的投資非常成功時，網友們見到其「資金來源」全傻眼，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 06:57:30
原PO在「Dcard」貼文指出「一開始只投了20萬去玩股票，後面又貸了紓困10萬，再加上我把投資賺到的錢也拿去加碼，所以本金保守估計是40萬左右吧，就這樣玩了一整年之後，加上股利分發，一共獲利197,013元，目前還在慢慢學習中」。
貼文一出，網友紛紛回應「拿紓困去玩股票，搞笑嗎？」、「管你賺多少...拿紓困玩股票太扯」、「說真的，別用借來的紓困貸款玩這種有風險性的，要是真的賠了就去了」、「紓困的利率太低，才會一堆人都借來玩股票....」、「身邊真的很多借紓困來玩股票的」。
而也有網友認為「我就拿紓困來玩啊！利率低爆，當時政府鼓吹大家借也不是真的要紓困好不好，裡面還有一個選項是投資理財，我當初的身分還是實習生欸，簡簡單單過」、「我覺得紓困拿來玩沒毛病啊,,,,又不是貸房貸那種，10萬利率那麼低」、「很多人借紓困來玩股票欸，那時候有入場的幾乎都賺錢」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）