台灣隱藏泡麵霸主？友送「這包」一吃上癮：內行人才知道
泡麵因為其便利的特性，被不少人拿來當作是正餐或者宵夜的首選，而市面上國產、外國進口的泡麵百百種，什麼才是最好吃的品牌呢？近日，就有網友分享自己朋友送她一包素食泡麵，無意間煮來吃之後讓他非常驚艷，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 07:45:21
原PO在「美食公社」貼文指出「最近朋友要搬家，請我去幫他整理家裡，結果在廚房翻到很多泡麵，無意間撇到一包從來沒看過的綠色包裝泡麵，問他這是啥，說這是素食的泡麵，聽到素食本來興致缺缺，朋友就說可以吃看看就送我一包，那天在家肚子餓就煮來吃，結果口感讓人很驚艷耶！有人也吃過這款泡麵嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「是隨緣啊，內行人才知道」、「隨緣愛好++，真的不錯吃」、「隨緣真的是素食泡麵中最好吃的」、「我媽吃素食超愛這款....」、「隨緣好像真的很少人知道，因為是素食，真的不錯吃」、「個人覺得隨緣屌打很多葷食的乾泡麵」、「還有一個橘色的麻將辣腐乳，我也很愛」、「是隨緣！好吃啦」。
不過，也有網友表示「吃過隨緣，還是覺得維力最強」、「隨緣還是贏不了維力，畢竟是素食」、「喜歡大乾麵系列，隨緣我還好」、「我覺得還好欸，還蠻鹹的啊」、「台灣的乾泡麵都做太鹹其實」、「麵條口感不錯，但味道普普啦」。（編輯：張嘉哲）