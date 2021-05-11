高中生考上台大卻崩潰！心寒「被同學排擠」　原因超無奈

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「在班上我成績排名第7而已，因此許多人眼紅，繁星上了之後明顯有點被排擠，當然原來的朋友還是朋友，但不熟的那些，現在都暗自攻擊我，儘管我知道我不是走後門，是正常的升學管道，但是內疚感還是持續存在，家人到處炫耀，我也抬不起頭....有繁星生跟我一樣的感覺嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不是你爛，是繁星制度真的爛」、「亞洲備取都能上高醫牙了，你算還好啦」、「還好啊，都是頂標填繁星上台大還行吧」、「今年50初上台大不是算正常嗎，倒是不知道那些40幾級的怎麼有臉填醫牙」、「反正沒有違法不正當的話，你得到了就是你的，我覺得沒什麼好愧疚的」、「沒事啦，能繁星代表你前面夠認真吧」、「辛苦你了！再撐一下就要畢業了，能繁星也代表你很認真唸書」。
事實上，所謂的「繁星計劃」即是高三應屆考生，考完學測之後，利用學測成績填選符合標準之科系，再用應屆考生的在校成績%數推甄出去，與全國高中生比拼後得知結果，也就是說，假設現在南部一位同學在校成績1％以及北部一位同學在校成績2％，兩人學測成績都符合申請學校系所標準，那麼就是比拼在校成績%數，即便1％的同學比2％的同學學測成績低，還是會錄取1％的同學，是保障偏鄉地區以及在校成績優渥的同學其一升學管道。
而此一計畫的其中一個弊病在於，當你用在校成績報繁星之後，也許填的科系全國並未招滿，直接就能錄取，換句話說，假設你在校成績5％，但全國用繁星報這間學校這科系的人非常稀少，例如名額開5位只有4位報，那就不用比在校成績，有報就錄取，也因此經常有%數即便不是頂尖的高中生也能上頂大的狀況，近幾年引發不少討論。（編輯：張嘉哲）